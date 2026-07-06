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Kaynak: AA

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda bir apronda kaza meydana geldi. South China Morning Post (SCMP) gazetesinin aktardığı bilgilere göre, uçakların park alanında seyir halinde olan bir bagaj taşıma aracı, yolcuları taşıyan nakil aracına çarptı.

YARALI SAYISI HAKKINDA FARKLI AÇIKLAMALAR

Kazanın ardından yetkililerden yaralı sayısına ilişkin farklı açıklamalar geldi.

Polis sözcüsü açıklamasında emniyet yetkilileri, hareket halindeki bagaj aracının çarpması sonucu yolcu taşıtında bulunan 5 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yaralıların, tedavi edilmek üzere havalimanı yakınlarındaki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Ancak havalimanındaki yetkililer yaralı sayısını farklı açıkladı.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada ise kazadan etkilenen yaralı yolcu sayısının 7 olduğu kaydedildi.