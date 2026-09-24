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Şirketin mevcut Civic, Accord, HR-V ve Prelude modellerindeki sistemin yerini alacak olan yeni hibrit altyapı, ilk olarak yenilenen CR-V Hybrid modeliyle yollara çıkacak.

Nikkei Asia kaynaklı bilgilere göre, markanın yeni dönemini başlatacak olan yeni nesil CR-V Hybrid modelinin üretimine ilk olarak Şubat 2027 tarihinde Kanada’daki fabrikada başlanacak. Araç, buradaki üretimin ardından ABD tesislerine de taşınarak Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak.

%30 DAHA UCUZ ÜRETİM VE YÜKSEK YAKIT TASARRUFU

Honda'nın geliştirdiği 5. nesil hibrit mimarisi hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de verimliliği artırmayı hedefliyor. Mevcut hibrit ünitelere kıyasla %10'un üzerinde yakıt tasarrufu sağlayan sistemin üretim maliyeti ise %30 oranında daha ucuz.

Yeni Güç Ünitesi: Sistemin merkezinde yeni nesil 2.0 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve iki adet yenilenmiş elektrik motoru görev yapıyor.

S+ Shift Teknolojisi: Tıpkı konsept Prelude modelinde olduğu gibi, bu altyapıyı kullanan araçlarda vites geçiş hissini simüle eden S+ Shift sistemi standart olarak yer alacak.

90 KG HAFİFLEYEN ŞASİ VE GELİŞMİŞ VİRAJ DİNAMİKLERİ

Yenilenen CR-V ve sonrasında gelecek diğer Honda modelleri, markanın sergilediği yeni orta boy platform üzerinde yükselecek. Mevcut mimarilere göre tam 90 kg daha hafif olan bu esnek şasi altyapısı, daha yüksek sürüş konforu vaat ediyor.

Ayrıca araçlarda standart olarak yer alacak yeni Honda Motion Management System, 6 eksenli IMU sensörü aracılığıyla gövde hareketlerini ve olası savrulmaları anlık analiz edecek. Sistem, fren ve elektrik motorunun tork dağılımına milisaniyeler içinde müdahale ederek viraj kabiliyetini ve yol tutuş dengesini üst seviyeye çıkaracak.