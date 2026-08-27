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Elektrikli araç vizyonunda strateji değişikliğine giderek hibrit motorlara ağırlık veren Honda, D segmentindeki temsilcisi Accord için büyük dönüşümün startını verdi. Mevcut 11. nesliyle beklentilerin gerisinde kalan model, 2027 yılında çok daha iddialı ve sportif bir kimlikle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dijital tasarımcı Theottle tarafından markanın konsept araçlarından ilham alınarak hazırlanan görseller, sedan çizgisinin yerini dinamik bir fastback tasarımına bırakacağını ortaya koyuyor.

SPORTİF FASTBACK ÇİZGİLERİ VE KULLANIŞLI BAGAJ

Honda Otomobil Stratejilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary Robinson’ın "Müşteriler tamamen yeni hissettiren, sportif yönü ağır basan bir Accord görecek" sözleriyle doğrulanan tasarım dilinde belirgin değişiklikler dikkat çekiyor:

Tasarım Detayları: Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, inceltilmiş bütünleşik LED stop grubu ve daha keskin ön yüz.

Fonksiyonellik: Fastback yapısı sayesinde daha geniş ve pratik bir bagaj yükleme ağzı.

CVT HİSSİZLİĞİNE SON VEREN S+ SHIFT TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil Accord'un kaputunun altında %10 daha az yakıt tüketen, daha verimli hibrit bir motor yer alacak. Ancak sürüş tutkunlarını en çok heyecanlandıran detay şanzıman tarafında yaşanacak. Honda; Civic ve Prelude modellerinde kullandığı S+ Shift sistemini Accord'a entegre ediyor:

Sanal Manuel Vites: Otomobilde fiziksel bir debriyaj veya dişli bulunmuyor.

Sürüş Hissiyatı: Motor sesi, tork haritalaması ve kabin titreşimi simüle edilerek sürücüye manuel vites geçiş hissi yaşatılıyor, böylece klasik CVT şanzımanların hissiz yapısı ortadan kaldırılıyor.

Yeni Honda Accord'un 2027 yılı itibarıyla küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.