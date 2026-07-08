Japon otomotiv ve motosiklet üreticisi Honda, iki tekerlekli elektrikli araç pazarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıdı.
Honda'dan ezber bozan hamle: İlk büyük elektrikli motosikleti Avrupa'da satışa çıktı
Otomotiv devi Honda, elektrikli scooter hamlelerinin ardından ilk tam boy ve yüksek performanslı naked elektrikli motosikleti WN7 modelini Avrupa pazarında resmen satışa sundu.Abdullah Kerzi
Bugüne kadar kullanıcıların karşısına yalnızca elektrikli scooter modelleriyle çıkan marka, ilk büyük sınıf naked elektrikli motosikleti olan WN7'yi Avrupa'da vitrine çıkardı.
Yeni model, ilk etapta Birleşik Krallık pazarında 12.999 sterlin (yaklaşık 17.400 dolar) fiyat etiketiyle alıcı bulmaya başladı.
AGRESİF TASARIM VE YENİLİKÇİ MÜHENDİSLİK
Keskin hatları ve agresif dış görünümüyle dikkat çeken Honda WN7, mühendislik detaylarıyla da fark yaratıyor.
Geleneksel şasi tasarımlarının aksine, bu modelde batarya doğrudan taşıyıcı bir eleman olarak yapıya entegre edildi.
Toplam ağırlığı 217 kilogram olan motosiklet, bu özel mimarisi sayesinde hem şehir içi trafikte hem de şehirler arası yolculuklarda dengeli ve konforlu bir sürüş vadediyor.
YÜKSEK PERFORMANS VE HIZLI ŞARJ AVANTAJI
WN7 modelinin merkezinde 67 beygir güç ve 100 Nm tork üretebilen güçlü bir elektrik motoru yer alıyor.
Saatte maksimum 130 kilometre hıza ulaşabilen motosiklet, farklı sürüş modları sayesinde yol koşullarına göre optimize edilebiliyor.
Şirket, daha düşük bütçeli ve başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ise 15 beygirlik daha mütevazı bir alternatif versiyonu da seçenekler arasına ekledi.
Aracın 9.3 kWh kapasiteye sahip bataryası, tek bir şarjla kullanıcısına 140 kilometre menzil sunuyor.
Şarj performansı konusunda da iddialı olan WN7, CCS2 portu üzerinden gerçekleştirilen hızlı şarj desteğiyle sadece 30 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor.
Motosiklet, standart ev tipi prizlere bağlandığında ise yaklaşık 3 saatte tam şarja ulaşıyor.
TEKNOLOJİK DONANIM VE GÜNLÜK PRATİKLİK
Sürüş konforunu artıran teknolojilerle donatılan motosiklette, 5 inç büyüklüğünde renkli dijital gösterge paneline yer veriliyor.
Araçta yer alan rejeneratif frenleme sistemi, yavaşlama esnasında enerjiyi geri kazanarak menzilin uzamasına katkı sağlıyor.
Ayrıca elektrikli motosikletlerde nadir görülen bir pratiklik sunan WN7, sele altındaki 20 litrelik geniş depolama alanıyla günlük kullanımı kolaylaştırıyor.