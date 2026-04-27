Japon otomotiv devi Honda, 2026 yılı sonu itibarıyla Güney Kore'deki tüm otomobil satış faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını duyurdu.
Honda'dan 23 yıl sonra veda: Otomotiv devi ülkeden tamamen çıkıyor
Honda, Türkiye'de efsanevi modeli Civic'in satışlarını durdurarak ülkeye vedasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Otomotiv devi Honda, benzer bir hamleyi daha başlattı.
2026 YILI DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Honda’nın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, merkezi Seul’de bulunan Honda Kore, otomobil satış iştirakindeki faaliyetlerini 2026 yılının sonunda bitiriyor.
Honda, bu kararın küresel ve yerel pazardaki değişimler ışığında, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla alındığını belirtti.
KURUMSAL KAYNAKLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
Honda'dan yapılan açıklamada, pazar şartlarındaki değişikliklerin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
"Orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştır."
SATIŞ HİZMETLERİ DEVAM EDECEK
Otomobil satışı dursa da Honda kullanıcıları mağdur edilmeyecek. Şirket; araç servisi, bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği gibi satış sonrası hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini taahhüt etti.
ODAK NOKTASI ARTIK MOTOSİKLET
Honda Kore, otomobil pazarından çekilse de bölgedeki varlığını sürdürecek. Şirketin yeni dönemdeki stratejisinin merkezinde motosiklet işi yer alacak.
Dev marka Honda, bu alanda daha cazip ürünler sunarak hizmet ve müşteri deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE'DE DE BENZER TABLO: "CİVİC" DÖNEMİ KAPANMIŞTI
Honda'nın Güney Kore'deki bu çekilme kararı, markanın Türkiye stratejisini akıllara getirdi.
Türkiye'de de satışları zayıf seyreden Honda, "amiral gemisi" olarak nitelendirilen Honda Civic modelinin satışlarını durdurmuş ve rotasını motosiklet yatırımlarına çevirme kararı almıştı.