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Japon otomotiv devi, son dönemde elektrikli araçlara olan talepte yaşanan değişimin bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtti. Honda, son 18 ay içinde tüketici eğilimlerinin önemli ölçüde farklılaştığını vurgulayarak hibrit araçlara yönelik yatırımlarını hızlandıracağını açıkladı.

General Motors altyapısını kullanan Prologue'un üretimi, 2026 model yılının tamamlanmasının ardından sona erecek. Araç, mevcut stok durumuna bağlı olarak 2027 yılı boyunca da satışta kalabilecek. Honda, Prologue sahiplerinin servis, yedek parça ve garanti hizmetlerinden bayi ağı üzerinden kesintisiz yararlanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Prologue'un üretimden kaldırılmasıyla birlikte Honda'nın ABD'deki ürün gamında aktif olarak satılan herhangi bir elektrikli model kalmayacak. Markanın GM ortaklığıyla geliştirilen diğer elektrikli modeli Acura ZDX de daha önce üretimden kaldırılmıştı. Bunun yanı sıra Honda, son dönemde seri üretim aşamasına geçmeden önce çeşitli elektrikli araç projelerini de iptal etmişti.

Şirketin yeni yol haritası, kısa vadede tamamen elektrikli modellere odaklanmak yerine hibrit teknolojisini ön plana çıkararak pazardaki değişen talebe uyum sağlamayı hedefliyor.