Yenilenen görsel kimlik kapsamında Honda’nın ikonik “H” harfi, daha yalın ve çerçevesiz bir tasarımla yeniden yorumlandı. Minimalist yaklaşımın benimsendiği yeni logo, markanın elektrikli mobilite vizyonunu yansıtmayı amaçlıyor.
Honda 43 yıllık logosunu değiştiriyor: Görünce şaşırmayın
Honda, kurumsal kimliğinde önemli bir yeniliğe giderek 43 yıllık logosunu güncelledi. Japon otomotiv üreticisi, modern çizgilere sahip yeni amblemini özellikle elektrikli seri üretim araçlarında, bayilerinde ve motor sporları organizasyonlarında kullanacağını açıkladı.
Bu yeni amblem, 2027 itibarıyla satışa sunulacak tamamen elektrikli otomobillerde ve yeni nesil hibrit modellerde kullanılmaya başlanacak. Logo ilk kez 2024’ün başlarında tanıtılan Honda 0 Serisi konsept araçlarında görülmüştü.
Yeni logoyu taşıyacak ilk seri üretim modelin 0 SUV olması bekleniyor. Başlangıçta 2026 için planlanan modelin, güncellenen amblemi 2027 yılında kesin olarak kullanacağı duyuruldu.
0 SUV’un ardından 0 Saloon ve daha kompakt boyutlara sahip 0 Alpha SUV modellerinde de aydınlatmalı yeni logonun yer alması öngörülüyor.
Honda, yeni logo tasarımının yalnızca tamamen elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağını, markanın farklı ürün gruplarında da zamanla kullanılabileceğini vurguluyor.