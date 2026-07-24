Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın sinemalarda izleyiciyle buluşan son yapımı The Odyssey, hem sinema eleştirmenlerinden tam not aldı hem de gişe hasılatında hızlı bir başlangıç yaptı. Ancak filmdeki oyuncu seçimleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

OYUNCU KADROSU SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Filmde Truvalı Helen karakteri için Lupita Nyong'o'nun seçilmesi ve kadroda Elliot Page'in yer alması, sosyal medyadaki bazı grupların tepkisine yol açtı. Kadro tercihlerine yönelik eleştiriler kısa sürede büyüyerek geniş kitlelerin dâhil olduğu bir tartışmaya dönüştü.

MUSK: MEL GIBSON'A 100 MİLYON DOLAR VERMEYE HAZIRIM

Sosyal medyadaki gündeme kayıtsız kalmayan Elon Musk, tartışmalara radikal bir teklifle katıldı. Musk, destanın tarihi gerçekliğe sadık kalınarak yeniden beyaz perdeye aktarılması durumunda yönetmen Mel Gibson’a 100 milyon dolar finansman sağlayabileceğini açıkladı.

GİBSON'IN PROJEYİ KABUL EDİP ETMEYECEĞİ BELİRSİZ

Daha önce Braveheart ve Apocalypto gibi tarihi ve epik yapımlara imza atan Mel Gibson, hem sinema geçmişi hem de siyasi görüşleri bakımından bu proje için ideal bir isim olarak değerlendiriliyor. Ancak ünlü yönetmenin şu sıralar The Passion of the Christ devam filminin çekimleriyle meşgul olması nedeniyle söz konusu teklife zaman ayırıp ayıramayacağı henüz bilinmiyor.