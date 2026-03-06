Yeni tanıtım, dizinin son sezonunda Homelander’ın ölümsüzlüğü arayışını ve evrendeki diğer karakterlerle yeniden karşılaşmalarını gözler önüne seriyor. Fragmanda Antony Starr’ın canlandırdığı Homelander, süper güçlerin kaynağı olan Compound-V’nin ilk versiyonu V-One’ı kullanarak ölümsüzlüğe adım atıyor.

Fragmanda ayrıca Gen V dizisinden Jaz Sinclair ve London Thor da yer alıyor. İkili, Erin Moriarty’nin canlandırdığı Annie January / Starlight ile sohbet ederken görülüyor.

SOLDİER BOY VE BİLLY BUTCHER TEKRAR SAHNEDE

Fragman, Homelander’ın yardım için biyolojik babası Soldier Boy’a (Jensen Ackles) başvurduğunu gösteriyor. Öte yandan Karl Urban’ın canlandırdığı Billy Butcher, Compound-V’nin geçici bir dozunu aldıktan sonra ortaya çıkan kanserli tümörle baş etmeye çalışıyor. Fragmanın sonunda ise Homelander, Oval Ofis’te rahatsız edici bir gülümsemeyle oturuyor.

FİNAL SEZONU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

The Boys 5. sezonu 8 Nisan’da Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. İlk gün iki bölüm yayınlanacak ve ardından yeni bölümler haftalık olarak yayınlanacak. Final bölümü ise 20 Mayıs’ta ekranlara gelecek.

Son sezonda Homelander’ın artan gücü, dünyanın kaderini kendi dengesiz kararlarına bağlarken, Hughie, Mother’s Milk ve Frenchie “Freedom Camp” adlı kampta tutuluyor. Annie, güçlenen Supelere karşı direniş örgütlemeye çalışırken Kimiko ortadan kayboluyor. Billy Butcher’ın ortaya çıkışı ve tüm Supeleri ortadan kaldırabilecek virüs tehdidi, hikâyeyi büyük bir final çatışmasına sürüklüyor.

THE BOYS EVRENİ GENİŞLİYOR

The Boys evreni, yan projelerle büyümeye devam ediyor. 2023’te yayınlanan Gen V, yalnızca süper kahramanların eğitim gördüğü bir üniversiteyi konu alıyor. Prime Video ayrıca Temmuz ayında Soldier Boy ve Stormfront karakterlerine odaklanan Vought Rising adlı bir ön dizi siparişi verdi.