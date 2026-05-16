Hollywood'un efsane malikanesi Scarface satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

Hollywood’un efsane malikanesi Scarface satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı

Scarface filmine ev sahipliği yapan ve bir dönem eski ABD Başkanı Richard Nixon tarafından “Kışlık Beyaz Saray” olarak kullanılan Florida’daki görkemli malikane yeniden gündemde. Miami Körfezi’ne hakim konumuyla dikkat çeken ultra lüks yapı, tam 237 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Florida’nın seçkin bölgelerinden Key Biscayne’de yer alan malikane, yaklaşık 2,38 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu bulunuyor.

Biscayne Körfezi boyunca 862 feetlik özel kıyı erişimine sahip olan mülk, hem konumu hem de sunduğu ayrıcalıklarla lüks emlak piyasasının en dikkat çekici ilanları arasına girdi.

1981 yılında inşa edilen devasa yapı, toplam 11 bin 528 metrekarelik yaşam alanıyla öne çıkıyor. Malikanede 24 metre yüksekliğinde tavanlar, gösterişli mermer zeminler ve tamamen açılabilen dev cam paneller bulunuyor.

Yapının en ikonik detaylarından biri ise Scarface filminde görülen ünlü cam asansör.

Sadece Hollywood geçmişiyle değil, siyasi tarihiyle de dikkat çeken malikane, yıllar boyunca Richard Nixon’ın kışlık yönetim merkezi olarak kullanıldı.

Mülkün özel marinası ise geçmişte başkanlık helikopterlerine iniş alanı olarak hizmet verdi.

Dış alanlarda yer alan piyano formundaki tuzlu su havuzu, özel marina ve mega yatlara uygun iskeleler ultra zenginlere hitap eden detaylar arasında yer alıyor.

Aynı anda 200 feet uzunluğa kadar yatların ağırlanabildiği belirtilen malikane, deniz tutkunları için de eşsiz imkanlar sunuyor.

Mülkün mevcut sahibi yatırımcı John Devaney’in, bu ikonik yapıyı 2004 yılında yalnızca 15 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.

Bugün ise malikane için talep edilen rakam 237 milyon dolara ulaşmış durumda.

Lüks gayrimenkul piyasasında büyük yankı uyandıran satış ilanı, kısa sürede ABD’nin en pahalı konutları arasına girdi.

Uzmanlara göre özellikle Miami kıyısındaki tarihi ve prestijli malikaneler, milyarder yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gayrimenkul çevreleri ise satışın gerçekleşmesi halinde bunun yılın en dikkat çekici lüks konut anlaşmalarından biri olacağını düşünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
