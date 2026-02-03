Matt LeBlanc, Super Bowl için çekilen yeni Dunkin’ Donuts reklamıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanırken, reklamdan hemen önce Los Angeles’ta görüntülendi. Ünlü oyuncunun günlük hayattaki hali, reklamdaki bakımlı ve şık imajından oldukça farklıydı ve hayranlarını şaşkına çevirdi.

Pazar günü Los Angeles’ta bir benzin istasyonunun marketine girerken objektiflere yansıyan LeBlanc, sade ve doğal görünümüyle dikkat çekti. Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncunun bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yeni Dunkin’ Donuts reklamı ise tam anlamıyla nostalji rüzgârı estiriyor. LeBlanc, bu projede Friends’ten rol arkadaşı Jennifer Aniston ile yeniden buluşurken, Seinfeld dizisinin yıldızı Jason Alexander da kadroda yer alıyor. Reklamın odak noktasında ise Dunkin’ Donuts’a olan sevgisiyle bilinen Ben Affleck bulunuyor.

KAMERALARDAN UZAK BİR DÖNEM

Bu reklam, Matt LeBlanc’ın uzun bir aradan sonra kameralar karşısına çıkışı anlamına geliyor. Ünlü oyuncu, 2021 yılında yayınlanan Friends HBO reunion özel bölümü sonrası herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almamıştı.

LeBlanc, geçmişte yaptığı açıklamalarda bir süre Hollywood’dan uzak kalmak istediğini dile getirmiş, bu süreçte otomobil galerisi işlettiğini ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih ettiğini söylemişti.