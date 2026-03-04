Özellikle sinema ve müzik dünyasından birçok isim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sosyal medya paylaşımlarıyla sert bir dille ele aldı. Tepkiler, operasyonların yasallığı ve siyasi gerekçeleri üzerine yoğunlaştı.
Hollywood'dan Trump’a sert sözler: “Kendi keyfiyle yönetiyor”
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri, yalnızca diplomatik ve siyasi arenada değil, kültür dünyasında da yoğun tartışmalara yol açtı. Hollywood’un önde gelen yıldızları, sosyal medya üzerinden Trump yönetimini eleştirerek tepki gösterdiler.Derleyen: Hande Karacan
HARRİSON FORD: KEYFİYLE HAREKET EDEN LİDER
Usta oyuncu Harrison Ford, Trump’ı “politik bir vizyonu olmayan, sadece kendi keyfiyle hareket eden bir lider” olarak nitelendirdi. Ford’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
STEPHEN KİNG: SAVAŞ YETKİSİ KONGRE’DE
Ünlü yazar Stephen King, ABD Anayasası’na dikkat çekerek savaş ilan etme yetkisinin Kongre’de olduğunu hatırlattı. King, Trump’ın yetkisini aştığını savunarak azil çağrısında bulundu.
MARK RUFFALO: KUSHNER’İN ROLÜ
Marvel yıldızı Mark Ruffalo, Trump’ın damadı Jared Kushner’in, bölgede çatışmayı kışkırtmak amacıyla görevlendirildiğini iddia etti.
JOHN CUSACK: DİKKAT DAĞITMA HAMLESİ
John Cusack, Trump’ın askeri adımlarının, hem İsrail Başbakanı Netanyahu’nun taleplerini karşılamak hem de içerideki siyasi tartışmalardan dikkatleri uzaklaştırmak için atıldığını öne sürdü.
CARRİE COON VE ROSİE O’DONNELL: AÇIK ELEŞTİRİLER
“White Lotus” dizisinin yıldızı Carrie Coon, ABD yönetimini “savaş odaklı” politikalarıyla eleştirirken, komedyen Rosie O’Donnell Trump’ın yalan söyleme alışkanlığını vurgulayarak azil çağrısında bulundu.