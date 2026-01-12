En İyi Drama Filmi: Hamnet

En İyi Müzikal/Komedi Filmi: One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Yabancı Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: K-pop Demon Hunters

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Orijinal Şarkı: Golden (K-pop Demon Hunters)

En İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

En İyi Televizyon Draması: The Pitt

En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Adolescence

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: The Studio

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Seth Rogen (The Studio)

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Williams (Dying For Sex)

Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

-

Törende kullanılan rozetlerin, ABD’de göçmenlere yönelik uygulamalara karşı tabandan örgütlenen bir dayanışma çağrısı olduğu vurgulandı. Organizasyonu üstlenen isimler, bu protestonun herhangi bir kuruma ya da ödül törenine ait resmi bir girişim olmadığını, tamamen sivil inisiyatifle hayata geçirildiğini belirtti.

Çalışan hakları ve ekonomik adalet alanında faaliyet gösteren Working Families Power’dan Nelini Stamp, sanat ve eğlence dünyasının toplumsal olaylara karşı sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Stamp, sanatçıların geniş kitlelere ulaşabilen etkili figürler olduğunu belirterek, “Toplumu yansıtan insanların ses çıkarması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Göçmen hakları alanında çalışan Maremoto’nun Genel Müdürü Jess Morales Rocketto ise eylemin herhangi bir merkezden yönetilmediğine dikkat çekerek, protestoyu “tabandan gelen bir hareket” olarak tanımladı. Rocketto, kampanyanın ödül sezonu boyunca devam edeceğini ve yaşanan olayların unutulmaması için kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Rozet eyleminin arka planında, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşanan ve büyük tepki çeken bir olay bulunuyor. 7 Ocak’ta ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında, araç içinde bulunan ABD vatandaşı bir kadının silahla vurularak hayatını kaybetmesi, ülke genelinde tartışma yaratmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı, olayın “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştiğini savunurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler bu açıklamaları tartışmalı hale getirdi. Görüntülerde, kadının aracının durduğu sırada ICE polisleri tarafından müdahaleye uğradığı ve kaçmaya çalıştığı esnada yakın mesafeden ateş açıldığı görülüyor.

Yaşananlar, göçmenlik politikaları ve güvenlik güçlerinin müdahale yöntemleri konusunda ABD’de süregelen tartışmaları yeniden alevlendirirken, Altın Küre Ödülleri’nde sergilenen bu protesto da sanat dünyasının sessiz kalmadığını gösteren sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.