35 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda klasik şıklığı tercih etti. Siyah smokin, açık tonlarda bir ceket, siyah papyon ve koyu renk güneş gözlükleriyle oldukça zarif bir görünüm sergiliyordu. Asıl dikkat çeken detay, kameralar karşısında gülümsediği anda ortaya çıktı.
Hollywood’da vampir rüzgarı: Oscar gecesinde Jack O’Connell’ın dişleri dikkat çekti
2026 Oscar Ödülleri, her zamanki ihtişamının ötesine geçerek bu yıl sıra dışı anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise alışılmışın dışına çıkan tarzıyla İngiliz oyuncu Jack O’Connell oldu.Derleyen: Cansu İşcan
O’Connell’ın dişleri sıradan değildi. Keskin, uzun ve bazı karelerde adeta kanla lekelenmiş gibi görünen vampir dişleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede binlerce yorumun odağı haline geldi. Pek çok kişi bu ilginç görünümün nedenini merak etti.
ÖZEL PROTEZ DİŞLERİ TERCİH ETTİ
Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, rol aldığı Sinners filmindeki vampir karakterine gönderme yapmak amacıyla bu özel protez dişleri tercih etmişti.
Bu yaratıcı hamlesiyle hem dikkatleri üzerine çeken hem de kırmızı halı klişelerini yıkan O’Connell, gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.
Bu yaratıcı hamlesiyle hem dikkatleri üzerine çeken hem de kırmızı halı klişelerini yıkan O’Connell, gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.