Devam eden davaya ilişkin Salı günü kamuoyuna açıklanan belgelere göre, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift’in, Lively ile yaptığı yazışmalarda filmde rol alan Justin Baldoni hakkında sert ve küfür içeren ifadeler kullandığı iddia edildi.
Hollywood’da sular durulmuyor: Taylor Swift’in mesajları dava dosyasında
Taylor Swift ile Blake Lively arasında gerçekleşen bazı mesajlaşmalar, Lively ile oyuncu arkadaşı Justin Baldoni arasında “It Ends With Us” filminin çekimleri sırasında yaşandığı öne sürülen olaylara dayanan ve uzun süredir devam eden hukuki sürecin dosyasına girdi.Derleyen: Hande Karacan
Söz konusu mesajlar, Blake Lively’nin 2024 yapımı “It Ends With Us” filmindeki rol arkadaşı Baldoni’ye, Wayfarer Studios’a ve bağlantılı kişi ve kurumlara karşı açtığı ve bir yılı aşkın süredir süren davanın delilleri arasında yer aldı.
Lively’nin avukatlarının Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeye göre Swift, mesajında, “Sanırım bu kişi olacakları önceden biliyor, o yüzden mağdur rolüne hazırlanmış” ifadelerine benzer bir cümle kullandı. Savunma tarafı ise bu sözlerin bağlamından koparıldığını savundu.
Avukatlar, mesajlaşmanın 4 ve 5 Aralık 2024 tarihlerinde, Baldoni ve Wayfarer Studios CEO’sunun Lively’ye karşı bir “misilleme amaçlı karalama kampanyası” yürüttüğünü konu alan ve yayımlanması beklenen bir New York Times yazısının tartışıldığı sırada gerçekleştiğini belirtti.
Taylor Swift’in temsilcileri, Salı gecesi yapılan yorum talebine yanıt vermedi. Swift’in daha önce film için yalnızca bir şarkının lisansını verdiği, yapımda başka bir rol üstlenmediği ve bu nedenle dava kapsamında tanık olmasının gündeme geldiği, sınırlı bir bağlantısı olduğu sözcüsü tarafından daha önce açıklanmıştı.
Lively’nin hukuk ekibinde yer alan Sigrid McCawley, yeni sunulan belgelerin Justin Baldoni hakkında farklı kişilerden gelen son derece ağır suçlamalar içerdiğini ifade etti. McCawley, bu belgelerin; oyuncular, set çalışanları, yöneticiler, iş ortakları ve hatta Baldoni’nin kendi halkla ilişkiler ekibinden gelen benzer tepkileri ortaya koyduğunu söyledi.
Baldoni’nin basın danışmanı ve federal davada kendisini temsil eden avukatı, yorum taleplerine yanıt vermedi. Wayfarer Studios cephesi ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.
Mahkemeye sunulan son başvuru, Lively’nin avukatlarının daha önce özet karar talebine karşı sunduğu delillerin kamuoyuna açık versiyonlarının yeniden dosyaya eklenmesini kapsıyor. Baldoni’nin avukatı ise geçmişte suçlamaları “asılsız, çirkin ve kasıtlı olarak çarpıtılmış” şeklinde nitelendirmişti.
Blake Lively, 20 Aralık 2024’te Kaliforniya Sivil Haklar Dairesi’ne başvurarak Baldoni’yi film çekimleri sırasında cinsel taciz ve sonrasında kendisine karşı misilleme yapmakla suçladı. 31 Aralık’ta ise Baldoni’ye karşı federal dava açtı ve Şubat ayında kapsamı genişletilmiş bir dilekçe sundu.
Justin Baldoni, Lively’ye karşı 400 milyon dolarlık bir karşı dava açsa da bu dava Haziran ayında reddedildi ve gerekli süre içinde yeni bir dilekçe sunulmadığı için Kasım ayında tamamen düşürüldü.
Lively’nin değiştirilmiş dava dilekçesinde net bir tazminat miktarı belirtilmezken, hem maddi hem de cezai tazminat talep ediliyor. Belgelerde, Baldoni ve ekibinin Lively’nin itibarını zedelemek amacıyla çok aşamalı ve planlı bir süreç yürüttüğü iddia ediliyor.
“It Ends With Us” filminde Blake Lively, Boston’a taşınıp bir çiçekçi dükkânı açma hayali kuran Lily Bloom karakterine hayat veriyor. Film, Bloom’un beyin cerrahı Ryle Kincaid ile olan evliliğinde yaşadığı aile içi şiddeti ve bu döngüyü kırma mücadelesini merkezine alıyor.