53 yaşındaki oyuncu, vücudundaki toksinleri azaltmak amacıyla terapötik plazma değişimi adı verilen bir kan filtreleme işlemi yaptırdığını açıkladı.

Chicago’daki özel bir klinikte gerçekleştirilen ve yaklaşık 36 bin 500 sterline (yaklaşık 2,2 milyon TL) mal olan beş saatlik işlemle kanının mikroplastik ve küf gibi zararlı maddelerden arındırıldığını belirtti.

İŞLEM SONRASINDA KENDİSİNİ DAHA ENERJİK HİSSETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Paltrow, kronik yorgunluk ve zihinsel bulanıklık gibi sorunlar yaşadığını, bu nedenle kanın filtrelenerek toksinlerden temizlenmesi fikrinin kendisini cezbettiğini söyledi. İşlem sonrasında kendisini daha enerjik, zihinsel olarak daha berrak ve hafiflemiş hissettiğini ifade etti. Oyuncunun daha önce de alternatif ve bilimsel dayanağı tartışmalı uygulamalara yönelmiş olması, bu yöntemi de yeniden gündeme taşıdı.

ORLANDO BLOOM’DA BENZER BİR İŞLEM YAPTIRMIŞTI

Benzer bir açıklama daha önce İngiliz aktör Orlando Bloom’dan gelmişti. Bloom, Londra’daki bir klinikte yaklaşık 13 bin dolar karşılığında kanını mikroplastik ve kimyasal kalıntılardan arındırmak için filtreleme işlemi yaptırdığını duyurmuştu. İşlem sırasında kan özel filtrelerden geçirilerek temizleniyor ve ardından yeniden dolaşıma veriliyor.

BİLİM DÜNYASINDA HALA TARTIŞILIYOR

Tıpta “aferez” olarak bilinen bu yöntem, bazı otoimmün ve nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Genel detoks amacıyla uygulanması, bilim dünyasında hâlâ tartışmalı bir konu olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Uzman Dr. Yunus Kayalar, mikroplastiklerin artık insan vücudunun pek çok noktasında bulunduğunu belirterek, bu maddeleri uzaklaştırmaya yönelik ilaçla atılım ya da biyolojik parçalama gibi farklı yöntemlerin araştırıldığını söylüyor. Son dönemde popülerleşen mikrodiyaliz uygulamasının ise yüksek maliyetli olduğunu ve etkinliğinin henüz net biçimde kanıtlanmadığını vurguluyor.

Exeter Üniversitesi’nden Prof. Tamara Galloway da mikroplastiklerin neredeyse herkeste bulunduğunu bunların sağlık üzerindeki etkilerine dair kesin verilerin henüz ortaya konmadığını ifade ediyor.

Bristol Üniversitesi’nden Dr. Dan Baumgardt ise kan filtreleme işlemlerinin enfeksiyon riski taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

KAN FİLTRELEME İŞLEMİ NEDİR?

Kan filtreleme işlemi, kandaki zararlı maddelerin, atık ürünlerin, fazla sıvının veya toksinlerin uzaklaştırılması sürecidir. Bu işlem normalde vücutta doğal olarak gerçekleşir, ancak bazı durumlarda tıbbi yöntemlerle de yapılabilir.