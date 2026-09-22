Sinema ve medya dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak Paramount-Warner Bros. birleşmesinde kritik bir viraj daha dönüldü. ABD'deki 12 eyalet yönetiminin süreci durdurmak üzere açtığı davalar, yürütülen yoğun pazarlıkların ardından uzlaşmayla sonuçlandı. Bloomberg ve Reuters kaynaklı gelişmelere göre tarafların anlaşmasıyla birlikte dev satın almanın önündeki en büyük hukuki bariyer kalkmış oldu.

EYALETLERE VERİLEN TAVİZLER VE TAAHHÜTLER NETLEŞTİ

Pazarlıklar kapsamında Paramount'un eyaletlere ciddi yükümlülükler vermeyi kabul ettiği bildirildi. Şirket; sinema salonlarını desteklemek adına ilk iki yıl yılda en az 30, sonraki üç yıl ise en az 32 filmi vizyona sokma taahhüdünde bulundu. Bu hedefin altında kalınması halinde film başına 30 milyon dolarlık para cezası ödenmesi ve Miramax stüdyosunun satılması gibi yaptırımlar masaya konuldu. Ayrıca ABD içindeki film ve televizyon prodüksiyonlarına 1,5 milyar dolarlık ek bütçe ayrılması ile CNN ve CBS bünyesinde bağımsız yayın kurulları oluşturulması şartı kabul edildi.

MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLAR TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Bürokratik prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak anlaşmayla Paramount, sadece Hollywood’un en büyük film stüdyolarından birine sahip olmakla kalmayacak; aynı zamanda HBO, HBO Max, CNN, TNT ve TBS gibi dev kanalları da kütüphanesine ekleyecek. Şirket yönetimi, yayın platformları HBO Max ve Paramount+'ı tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflerken, Warner Bros. ve Paramount film stüdyolarının ayrı markalar olarak faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.