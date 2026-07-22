Hollywood tarihinin en büyük satın alma hamlelerinden biri olan Paramount ve Warner Bros. birleşmesi, sürpriz bir hukuki engelle karşı karşıya kaldı. Paramount’un 110 milyar dolarlık dev teklifi, siyasi ve idari süreçleri hızlı geçmesine rağmen eyalet yönetimlerinin ve federal yargının itirazına takıldı.

FEDERAL YARGIÇ EYALETLERİN İTİRAZINI HAKLI BULDU

Aralarında Kaliforniya ve New York’un da yer aldığı 12 eyalet, dev birleşmenin sinema, televizyon ve yayıncılık sektöründeki rekabeti tamamen yok edeceğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. İtirazı değerlendiren Oakland bölgesindeki federal yargıç, eyaletlerin endişelerini yerinde bularak birleşme sürecini iki hafta süreyle resmen durdurdu. Kararda, oluşacak dev yapının pazardaki rekabet dengelerini bozabileceği vurgulandı.

SİYASİ DESTEĞE RĂĞMEN SÜREÇ ZORA GİRDİ

Paramount’un sahibi Ellison ailesinin mevcut ABD yönetimi ve nüfuzlu çevrelerle olan yakın ilişkileri sayesinde ABD Adalet Bakanlığı’ndan onay alması kolay olmuştu. Satın alma paketinde yalnızca Warner Bros. film stüdyoları değil; HBO, CNN ve TNT gibi kritik medya kanalları da yer alıyor. Medya gücünün tek elde toplanması hedeflense de eyaletlerin başlattığı bu hukuki süreç hamleyi belirsizliğe sürükledi.

GECİKMELER MİLYAR DOLARLIK MALİYET GETİREBİLİR

Eyaletlerin itirazına karşın anlaşmanın tamamlanma ihtimali masada kalsa da yaşanan yargı engeli şirket için ciddi bir finansal risk doğuruyor. Bu ölçekteki dev satın almalarda birkaç haftalık ertelemeler bile milyar dolarlık ek maliyetlere ve hisse değerlerinde sert dalgalanmalara yol açıyor. Önümüzdeki süreçte yargının vereceği nihai karar, medya sektörünün geleceğini doğrudan şekillendirecek.