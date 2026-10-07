Hollywood'da tüm dengeleri sarsan 111 milyar dolarlık dev anlaşma bugün resmiyet kazandı. Aylar süren görüşmelerin ardından Paramount ve Warner Bros. tek bir çatı altında birleşerek sinema tarihinin en büyük film şirketlerinden biri haline gelen Skydance'i oluşturdu. Bu hamleyle birlikte sinema ve televizyon dünyasındaki dev seriler ile yayın platformları tek bir gücün kontrolüne geçti.

EFSANEVİ FİLM VE DİZİ SERİLERİ TEK ELDE TOPLANDI

Yeni kurulan Skydance; Warner Bros.'tan devraldığı Harry Potter, Game of Thrones ve DC Films projeleri ile Paramount'un bünyesindeki Transformers, Mission: Impossible ve Top Gun gibi dünyaca ünlü serilerin tamamını kontrol edecek. Televizyon ve dijital yayıncılık tarafında ise HBO, HBO Max ve Paramount+ gibi dev platformların yanı sıra CNN, CBS ve TNT gibi önde gelen kanallar da Skydance çatısı altında birleşmiş oldu.

ŞİRKETİN BAŞINA DAVID ELLISON GEÇİYOR

Yeni dev yapının CEO'luk koltuğuna, teknoloji milyarderi Larry Ellison'ın oğlu David Ellison oturacak. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte yönetim tarafında ilk adımlar da atıldı; Warner Bros.'un mevcut yöneticileri Michael De Luca ve Pamela Abdy ile yolların ayrılacağı bildirildi. Öte yandan DC Films'in başında bulunan James Gunn'ın ise görevine bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

SEKTÖRDE TEPKİLER VE "KARA LİSTE" İDDİALARI

David Ellison yönetimindeki bu yeni dev birleşme, Hollywood'da çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Mark Ruffalo'nun da aralarında bulunduğu bazı ünlü oyuncu ve sinemacıların anlaşmayı durdurmak için yürüttüğü çabalara rağmen süreç tamamlandı. Sektör kulislerinde, yeni yönetimin muhalif sinemacılara karşı bir kara liste oluşturabileceği ve bu durumun Hollywood'da yeni bir dönemin başlangıcı olduğu konuşuluyor.