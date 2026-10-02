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Hukuki süreçlerin ardından Hollywood projelerine geri dönen dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, dikkat çekici bir yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Charles Dickens'ın unutulmaz eseri Bir Noel Şarkısı'nı (A Christmas Carol) beyaz perdeye taşıyan Ebenezer filminin gösterim tarihi yaklaşırken, Paramount tarafından yeni bir fragman yayımlandı.

KLASİK HİKÂYEYE KOYU VE FARKLI BİR YORUM

Filmde Johnny Depp, hikâyenin merkezindeki cimri ve huysuz karakter Ebenezer Scrooge'a hayat veriyor. Paraya tutkunluğuyla bilinen ve Noel ruhuna karşı olan Scrooge, Noel gecesinde kendisini ziyaret eden üç hayalet vasıtasıyla geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yönetmen koltuğunda korku türündeki yapımlarıyla tanınan Ti West'in oturması, filmin klasik anlatıya kıyasla daha farklı ve gerilim dozu yüksek bir atmosfer sunacağına işaret ediyor.

YILDIZ İSİMLERDEN OLUŞAN OYUNCU KADROSU

Başroldeki Johnny Depp'e kadroda popüler serilerden tanınan güçlü isimler eşlik ediyor. Yapımda Star Wars üçlemesinden Daisy Ridley ve Harry Potter serisinde Ron Weasley karakteriyle hafızalara kazınan Rupert Grint yer alıyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, 13 Kasım'da vizyondaki yerini alacak.