Hollywood’un ünlü ismi Drew Barrymore, New York’un Harrison bölgesinde bulunan Colonial mimari tarzındaki tarihi mülküne veda etti.
Hollywood yıldızı Drew Barrymore New York'taki tarihi malikanesini 4,5 milyon dolara sattı
Hollywood yıldızı Drew Barrymore, New York’un Westchester County bölgesindeki 18. yüzyıldan kalma tarihi malikanesini 4,5 milyon dolara sattı. 5 milyon dolar açılış fiyatıyla pazara sunulan mülk, iki yıllık kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeni sahibinin oldu.Haber Merkezi
Barrymore, hafta sonlarını şehir karmaşasından uzak geçirmek ve Hamptons bölgesine alternatif bir kaçış noktası oluşturmak amacıyla evi 2024 yılında 4,4 milyon dolara satın almıştı.
Mart ayında 4,995 milyon dolar fiyatla yeniden satışa çıkarılan mülk, yürütülen müzakerelerin ardından 4,5 milyon dolara el değiştirdi.
ÜÇ ASIRLIK MİMARİ MODERN DOKUNUŞLARLA YENİLENDİ
İnşası 1748 yılına kadar uzanan yaklaşık 676 metrekarelik (7 bin 274 fitkare) tarihi yapı, Barrymore'un mülkiyeti süresince geniş çaplı bir tadilattan geçti.
Tesisat ve ısıtma altyapısından mutfak düzenine kadar baştan aşağı yenilenen konutta, 18. yüzyıldan kalma ahşap kirişli tavanlar ve tuğla şömineler korundu.
Altı yatak odası barındıran yapıda yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tavanıyla dikkat çeken büyük bir salon, sekizgen tasarımlı güneş odası ve kireç taşı şömineli bir giriş alanı yer alıyor.
12 DÖNÜMLÜK ARAZİDE MİSAFİR EVİ VE SPA BULUNUYOR
Yaklaşık 12 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan mülk, ormanlık alanlar ve kır çiçekleriyle bezeli bahçelerle çevrelenmiş durumda. Dış alanda yüzme havuzunun yanı sıra içerisinde mutfak ile spa bölümü yer alan bir havuz evi ve ana yapıdan bağımsız bir misafir evi bulunuyor.
Manhattan'a bir saatten daha kısa mesafede bulunan mülkü satın alan yeni maliklerin, yapıyı Barrymore gibi şehirden kaçış noktası olarak kullanmayı planladığı bildirildi.