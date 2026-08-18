Hollywood yıldızı Drew Barrymore New York'taki tarihi malikanesini 4,5 milyon dolara sattı

12 DÖNÜMLÜK ARAZİDE MİSAFİR EVİ VE SPA BULUNUYOR

Yaklaşık 12 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan mülk, ormanlık alanlar ve kır çiçekleriyle bezeli bahçelerle çevrelenmiş durumda. Dış alanda yüzme havuzunun yanı sıra içerisinde mutfak ile spa bölümü yer alan bir havuz evi ve ana yapıdan bağımsız bir misafir evi bulunuyor.