46 yaşındaki başarılı aktör James Finley Ransone, "The Wire" ve "It: Chapter Two" gibi yapımlarla geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Hollywood'un sevilen isimlerinden biri olan Amerikalı oyuncudan acı bir haber geldi.
Hollywood yasta: The Wire'ın unutulmaz yıldızı James Finley Ransone 46 yaşında intihar etti! Ailesi yıkıldı
"The Wire" ve "It: Chapter Two" yıldızı James Finley Ransone, 46 yaşında intihar ederek hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu şüpheli durum olmadığını doğruladı. İki çocuk babası aktörün ölümü Hollywood'u yasa boğdu.
Yabancı basın, ünlü aktörün intihar ettiğini duyurdu. İki çocuk babası Ransone'un ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, ölümde şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.
James Finley Ransone'un ani vefatı, ailesinden meslektaşlarına kadar birçok kişiyi derinden sarsarken, intihar nedeni hala büyük bir soru işareti olarak kaldı.
Ünlü oyuncunun ailesine çok sayıda taziye mesajı yağdı.
HOLLYWOOD'U YASA BOĞAN YIL
2025 yılı, Hollywood ve eğlence dünyası için oldukça üzücü kayıplarla dolu bir yıl oldu. Özellikle son aylarda ve Aralık ayında peş peşe gelen ölüm haberleri sektörü derinden sarstı.
En dikkat çeken son ölümler:
• James Finley Ransone (46 yaşında, 19 Aralık 2025): The Wire, It: Chapter Two ve Sinister serisiyle tanınan aktör, Los Angeles’taki evinde intihar ederek hayatını kaybetti. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini ası olarak doğruladı ve şüpheli bir durum olmadığını açıkladı.
• Rob Reiner (78 yaşında, 14 Aralık 2025): Ünlü yönetmen ve oyuncu (When Harry Met Sally, A Few Good Men, This Is Spinal Tap), eşi Michele Reiner ile birlikte evlerinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Çift cinayete kurban gitti; zanlı olarak oğulları Nick Reiner gözaltına alındı.
• Gil Gerard (82 yaşında, 16 Aralık 2025): Buck Rogers in the 25th Century dizisinin yıldızı, nadir görülen agresif bir kanser türü nedeniyle vefat etti.
Yıl boyunca Hollywood’u yasa boğan diğer önemli kayıplar arasında Robert Redford (89), Diane Keaton (79), Gene Hackman (95), Val Kilmer (65), David Lynch, Ozzy Osbourne (76), Malcolm-Jamal Warner (54) ve Michelle Trachtenberg (39) gibi efsane isimler yer aldı.
Bu ani ve trajik ölümler, sevenlerini ve meslektaşlarını büyük bir üzüntüye boğarken, 2025 yılı eğlence dünyasının unutulmaz kayıplarıyla anılacak bir yıl olarak tarihe geçti.
JAMES FİNLEY RANSONE KİMDİR?
James Finley Ransone (2 Haziran 1979 – 19 Aralık 2025), Amerikalı aktör ve müzisyendi. Özellikle HBO'nun efsane dizisi The Wire'ın ikinci sezonunda canlandırdığı Ziggy Sobotka rolüyle tanındı.
Ayrıca Generation Kill (2008) miniseriesinde Cpl. Josh Ray Person, korku filmleri Sinister (2012) ve Sinister 2 (2015)'te Deputy, Tangerine (2015)'te Chester, It: Chapter Two (2019)'da yetişkin Eddie Kaspbrak ve The Black Phone serisinde Max rollerini oynadı.Baltimore, Maryland doğumlu olan Ransone, kariyerine bağımsız filmlerle başladı ve prestijli TV projelerinde yer aldı (Bosch, Treme, Mosaic gibi).
Kişisel hayatında bağımlılık ve çocukluk travmalarıyla mücadele etti; 2021'de çocukluk döneminde cinsel istismara uğradığını kamuoyuyla paylaştı.46 yaşında Los Angeles'ta intihar ederek hayatını kaybetti.
Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, ölüm nedenini ası olarak doğruladı ve şüpheli bir durum olmadığını belirtti.
Eşi Jamie McPhee ve iki çocuğu geride kaldı. Ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.