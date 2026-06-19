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Kendilerini Keanu Reeves, Colin Firth ve Gerard Butler gibi Hollywood yıldızlarının yanı sıra çatışma bölgelerindeki asker ve doktorlar olarak tanıtan 37 kişilik çete, kurbanlarını "romantik bağ" kurarak 34 milyon lira dolandırdı. Paraların ise kripto borsalarında aklandığı belirlendi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği operasyonla çökertilen; Nijerya, Etiyopya ve Sudan uyruklu şahıslardan oluşan 37 kişilik uluslararası tele-dolandırıcılık şebekesine dair iddianame ve mağdur ifadeleri, yürütülen küresel vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

Şebekenin lideri Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin, Şişli Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerini bir adeta dolandırıcılık üssüne çevirdikleri saptandı. ABD, İngiltere ve Türkiye'de ağlarına düşürdükleri 39 kişiyi milyonlarca lira dolandıran çetenin, paranın izini kaybettirmek için Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarını kullandığı belirlendi.

ADIM ADIM "ROMANTİK TUZAK" (LOVE SCAM) MEKANİZMASI

Örgütün sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn) üzerinden kurduğu tuzak şu yöntemle işledi:

Sahte Kimlik ve Statü: Örgüt üyeleri kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan üst düzey asker, doktor veya mühendis olarak tanıttı. Bazı senaryolarda ise doğrudan dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinin maskesi kullanıldı.

Duygusal Bağ ve Evlilik Vaadi: Hedef seçilen mağdurlarla haftalarca konuşularak güvenleri kazanıldı ve hayali evlilik planları yapıldı.

Hayali Kargo Oyunu: Savaş veya operasyon nedeniyle ellerinde bulunan yüklü miktardaki nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargo ile göndermek için mağmurlardan "yardım" istendi.

Sonsuz Ödeme Talepleri: Mağdurlar; aslında hiç var olmayan bu kargoların "gümrük vergisi", "sigorta bedeli", "paket ücreti" veya "koli cezası" gibi bahanelerle sürekli olarak şebekenin hesaplarına para yatırmaya zorlandı.

"AŞK MESAJLARINA İNANDIM, 5.6 MİLYON LİRAM GİTTİ"

Şebekenin Türkiye'deki en büyük mağdurlarından biri olan Şule A., siber çeteye tam 5 milyon 600 bin TL kaptırdı. Şule A. adli makamlara verdiği ifadesinde uğradığı ihaneti şu sözlerle anlattı:

"LinkedIn hesabımdan bana 'Roberth Rhett Sullivan' ismiyle bir kullanıcı mesaj attı. İngiltere'de yaşadığını, ABD'li bir şirkete danışmanlık yaptığını ve emeklilik yatırımlarını Türkiye'de değerlendirmek istediğini söyledi. Zamanla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Güvenimi kazanmak için kendi banka hesaplarından bana işlemler bile yaptırdı. En sonunda yatırımlar için toplamda 5 milyon 600 bin lira gönderdim. Durumdan şüphelenince şikayetçi oldum."

Yapılan dijital incelemelerde, Şule A. ile konuşan hattın firari şebeke üyesi Izuchukwu Best Eze'ye ait olduğu, SMS gönderilen cihazın ise bizzat örgüt lideri Frankline Christ Ibe'nin Mecidiyeköy'deki evinden çıktığı belirlendi.

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖRLERİN İSİMLERİNİ KULLANDILAR

Şebekenin ağı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı, okyanus ötesine de uzandı:

Gerard Butler Tuzağı (ABD): ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar, kendisini ünlü aktör Gerard Butler olarak tanıtan şebeke üyeleriyle 2.5 yıl boyunca e-posta üzerinden görüştü. "Yeni film yapımcılığı ve yatırım" bahanesiyle kadından tam 13 milyon TL (karşılığı döviz) koparıldı.

Colin Firth Tuzağı (İngiltere): İngiliz mağdur Jeanne Lange ise Instagram üzerinden Oscar ödüllü oyuncu Colin Firth olduğunu iddia eden sahte profile inanarak, çetenin paravan banka hesaplarına binlerce dolar transfer etti.

8'i tutuklu 19 şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, siber polis şebekenin diğer firari üyelerini yakalamak ve kripto cüzdanlardaki paraları bloke etmek için çalışmalarını sürdürüyor.