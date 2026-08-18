Bonservisi Napoli’de bulunan 27 yaşındaki Hollandalı yıldız için hareketli anlar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri Çizme kulübü ile görüşmelere başladı.
Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Noa Lang, başarılı performansıyla kısa sürede camianın ve taraftarın güvenini kazanmıştı. Hollandalı sol kanat Süper Lig’e geri dönüyor. Cimbom Napoli ile görüşmelere başladı.Haber Merkezi
UYUMU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Geride bıraktığımız sezonda kış transfer döneminde kiralık olarak Süper Lig’in yolunu tutan Hollandalı futbolcu burada geçirdiği kısa sürede takıma uyum sağlamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Noa Lang, Galatasaray formasıyla 2025-26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev yapmış, çıktığı toplam 17 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI
Sky’da yer alan habere göre; Cimbom yıldız sol kanat oyuncusunu tekrardan renklerine bağlamak için Napoli ile masaya oturdu.
BONSERVİSİ İLE GELİYOR
Haberin detaylarında ise Süper Lig devi ile son zamanlarda Serie A’da başarılı performans gösteren Napoli’nin ile görüşmeler bonservis pazarlığı üzerinden yürütüldüğü aktarıldı.