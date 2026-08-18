Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı

Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Noa Lang, başarılı performansıyla kısa sürede camianın ve taraftarın güvenini kazanmıştı. Hollandalı sol kanat Süper Lig’e geri dönüyor. Cimbom Napoli ile görüşmelere başladı.

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Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı - Resim: 1

Bonservisi Napoli’de bulunan 27 yaşındaki Hollandalı yıldız için hareketli anlar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri Çizme kulübü ile görüşmelere başladı.

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Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı - Resim: 2

UYUMU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geride bıraktığımız sezonda kış transfer döneminde kiralık olarak Süper Lig’in yolunu tutan Hollandalı futbolcu burada geçirdiği kısa sürede takıma uyum sağlamıştı.

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Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı - Resim: 3

SEZON PERFORMANSI

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 2025-26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev yapmış, çıktığı toplam 17 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı - Resim: 4

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Sky’da yer alan habere göre; Cimbom yıldız sol kanat oyuncusunu tekrardan renklerine bağlamak için Napoli ile masaya oturdu.

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Hollandalı Yıldız Türkiye'ye geri dönüyor: Taraftarın gönlünü kazanmıştı - Resim: 5

BONSERVİSİ İLE GELİYOR

Haberin detaylarında ise Süper Lig devi ile son zamanlarda Serie A’da başarılı performans gösteren Napoli’nin ile görüşmeler bonservis pazarlığı üzerinden yürütüldüğü aktarıldı.

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