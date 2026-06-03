Hollandalı efsanenin Dünya Kupası tahmini: 'Türkiye büyük sürpriz yapabilir'

'TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜMSEMEYİN'

"Benim favorim mi? Elbette kendi ülkem. Hollanda her zaman favoriler arasında yer alır. Fransa da çok güçlü bir takım. Brezilya'yı da unutmamak gerekir. Arjantin, Almanya ve İspanya gibi Dünya Kupası'nda her zaman iddialı olan çok büyük ülkeler var.