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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın BM Daimi Temsilciliğinde de Volkskrant gazetesine konuşan Berendsen, UCM’yi korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Berendsen, “Mahkemeyi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanarak Hollanda’nın Avrupa Komisyonundan Engelleme Yasası'nı hazır tutmasını istediğini belirtti.

“BUNU KULLANMAYA HAZIRIZ”

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımlarının etkilerini hissettiklerini belirten Berendsen, AB içinde birlikte güçlü olduklarını ancak ABD’nin baskısını artırdığını hisseden ülkelerin bulunduğunu ifade etti.

UCM’yi destekleyen 120'den fazla ülkenin temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Berendsen, bu ülkelerin mahkemeye hala büyük önem verdiğini gözlemlediğini söyledi.

Berendsen, “Bir arada kalmamızın ve baskıya birlikte direnmemizin ne kadar önemli olduğunu” vurguladığını belirtti.

“HER ŞEYE HAZIRLANIYORUZ”

UCM’yi ABD yaptırımlarından koruyabilme konusunda iyimser olup olmadığı sorulan Berendsen, yaptırımların ne ölçüde artacağını ve etkisinin ne olacağını bilmediklerini söyledi.

Yeni yaptırımlar gelme ihtimaline dikkat çeken Berendsen, “Her şeye hazırlanıyoruz” dedi.

Trump’ın Lahey’de Amerikan karşıtı “göstermelik davalar” görüldüğü yönündeki sözlerine de değinen Berendsen, bu söylemi anlamlı bulmadığını ifade etti.

Berendsen, ABD'nin UCM'yi hiçbir zaman desteklemediğini ancak artık ciddi bir sertleşme yaşandığını ve kurumun işleyişini imkansız hale getirme yolunun seçildiğini savundu.

AB’NİN ENGELLEME YASASI GÜNDEMDE

Berendsen, Avrupa şirketlerinin ABD yaptırımlarına uymasını yasaklayan AB Engelleme Yasası’nın uygulanmasının ellerindeki son araç olduğunu söyledi.

Söz konusu düzenlemenin avantajları kadar dezavantajlarının da bulunduğunu belirten Berendsen, bunların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin Engelleme Yasası, Birlik içindeki kişi ve kurumların yabancı devletlerin yaptırımlarını uygulamamalarına imkan veren bir düzenleme olarak biliniyor.

Düzenleme ilk olarak 1996'da ABD'nin Küba, İran ve Libya'ya yönelik ambargo kararlarının ardından gündeme geldi. Trump'ın 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ise 7 Ağustos 2018'de yeniden yürürlüğe girdi.