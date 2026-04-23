Hollandalı savcılar, Beşşar Esed rejiminin işkence merkezlerinde görev yapan 58 yaşındaki rejimi milisi hakkında sivillere işkence uyguladığı, cinsel saldırı ve tecavüz suçları işlediği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası talep etti.

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada, Lahey Bölge Mahkemesi'nde bugün sona eren duruşmalara işkence mağduru Suriyelilerin de katıldığı belirtildi.

Rejim milisinin 2013-2014 yıllarında Hama kırsalının doğusundaki Selemiye'de mahkeme katibi ve rejime bağlı hapishanelerdeki sivilleri sorguladığı kaydedilen açıklamada, sanığın Suriye'deki barışçıl protestolara katılanları ve ailelerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada 2021'de Hollanda'nın Druten kasabasına yerleşen sanığın Suriyeli mağdurlarca tanınmasının ardından yapılan şikayetler üzerine soruşturmanın başlatıldığı ve insanlığa karşı suçlardan işkence, tecavüz ve cinsel saldırı olmak üzere 25 ayrı suçtan yargılandığı bilgisi yer aldı.

Duruşmalara katılan mağdurlardan birinin, "Bu sanık eline gelen her şeyle bana ve arkadaşlarıma işkence etti. Biz ve ailelerimiz her türlü işkenceyi yapan sadist kişilerin ellerinde çaresizce duruyorduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, rejim milisinin hakkındaki suçlamaları reddettiği ve mahkemenin kararını 9 Haziran 2026'da vermesinin beklendiği belirtildi.