Gaziantep, tarih kokan sokaklarını bu kez 400 yıllık bir dostluğun ve küllerinden doğan bir sanat eserinin hikayesine açıyor. Hollanda ile Türkiye arasındaki asırlık bağlar, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen "Ortak Miras" sergisiyle yeniden canlanıyor.

Sergi, Hollanda ile Türkiye arasındaki dört yüzyılı aşan ticari ve kültürel ilişkileri farklı öyküler üzerinden anlatıyor. Delft Mavisi çinilerinden Osmanlı lalelerine, tarih boyunca süren ticaret ilişkilerinden zor zamanlarda ortaya çıkan dayanışma örneklerine kadar birçok başlık, ziyaretçilere iki ülke arasındaki bağları bu sergide görme imkanı sunuyor.

100 DEPREMZEDE KADININ İLMEK İLMEK İŞLEDİĞİ "UMUT"

Serginin en can alıcı noktası, Johannes Vermeer’in dünyaca ünlü "İnci Küpeli Kız" tablosunun devasa bir duvar halısına dönüşmüş hali. Ancak bu halı sadece bir reprodüksiyon değil; 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraşlı yüzü aşkın kadının, acılarını ve umutlarını nakşettiği kolektif bir sanat eseri. Avrupa turnesinin ardından doğduğu topraklara dönen bu "Umut Halısı", dayanışmanın en somut sembolü olarak sergide yer alıyor.

Serginin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Andan Ünverdi ve Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosu ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel’in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda davetli katılım sağladı.

‘’BU ŞEHİR İPEK YOLUNU KALKINMA YOLUNA ÇEVİRMİŞTİR’’

Belediye Başkanı Şahin, konuşmasında Gaziantep’in tarih boyunca ticaret ve kültür merkezi olduğunu vurgulayarak Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yılı aşkın ilişkinin büyük bir emanet olduğunu söyledi.

Gaziantep'in üretim gücü, ihracat kapasitesi ve girişimci ruhuyla iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin ,"Bu şehir ipek yolunu kalkınma yoluna çevirmiş, ticareti üretimle birleştirmiştir. Hollanda ile karşılıklı ticaretimiz ve sanayi iş birliğimiz artarak devam ediyor" diye konuştu.

‘’ZOR GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA OLAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYIZ’’

6 Şubat depremlerine de değinen Şahin, afetin ardından Hollanda halkı ve kurumlarının gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde bölgeye ulaştığını ve iki ülke arasındaki dostluğun en zor zamanda ortaya çıktığını dile getirdi. Şahin, "Ortak mirasımız sadece ticaret değil, insani bağlarımızdır. Zor günümüzde yanımızda olan dostlarımızı unutmayız" ifadelerini kullandı.

‘’ÇOCUKLARIN ACI ÇEKMEDİĞİ BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ’’

Konuşmasında daha güvenli, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya vurgusu yapan Şahin, Gaziantep'in kültür, sanat, sanayi ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek ortak geçmişten alınan güçle ortak geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. "Çocukların acı çekmediği bir dünya için birlikte çalışmalıyız" dedi.

‘’BU SERGİ ,TİCARETİN ÖTESİNDE İNSANLARIMIZ ARASINDA KURULAN DOSTLUĞUN VE ORTAK DEĞERİN BİR YANSIMASIDIR’’

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk ise iki ülke arasındaki bağların geçmişini vurgulayarak "Ortak mirasımız 17'nci yüzyılda Levant kıyılarında kurulan ilk Hollanda Konsolosluğu ile başladı, tüccarlar, diplomatlar ve eğitimciler yüzyıllar boyunca ülkelerimizi birbirine bağladı. Bugün Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olmaya devam ediyor, Türkiye de Hollanda'nın en önemli ekonomik ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Gaziantep ihracat gücü ve girişimci ruhuyla bu ilişkide özel bir yere sahip. Ancak ilişkilerimiz sadece ekonomiden ibaret değil, 1960'lı yıllardan bu yana göçle birlikte toplumlarımız arasında güçlü bir insani bağ oluştu. 6 Şubat 2023 depremlerinde Hollanda'da büyük bir dayanışma ortaya çıktı, arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı ve kamuoyu ile kurumlar insani yardım için seferber oldu. Bu sergi, ticaretin ötesinde insanlarımız arasında kurulan dostluğun ve ortak değerlerin bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.