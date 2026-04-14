Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulübü ile sözleşme yeniledi.

Birçok büyük ligden teklif alan 26 yaşındaki stoper, Alman ekibiyle uzun süreli bir kontrat imzaladı.

Ozan Kabak, sözleşme uzatmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hoffenheim’da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum.”