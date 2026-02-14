Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
Anasayfa Spor Ne yaptın sen Ozan Kabak? Almanya'ya damga vuruyor...

Ne yaptın sen Ozan Kabak? Almanya'ya damga vuruyor...

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim evinde Freiburg'u 3-0 yendi; milli futbolcumuz Ozan Kabak attığı golle maça damga vurdu.

İbrahim Doğanoğlu
Almanya Bundesliga'nın 22. hafta maçında Hoffenheim evinde Freiburg'u ağırladı.

Hoffenheim'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak maçın 51. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti; karşılaşma 3-0 Hoffenheim üstünlüğüyle sona erdi.

Hoffenheim'ın diğer gollerini ise F. Asllani ve V. Gendrey kaydetti. V. Coufal asistleriyle maça damga vuran bir diğer isim oldu.

Golcü stoper, son 8 maçta 3. golünü atarak Almanya'ya damga vurmayı başardı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol kaydetmişti.

Hoffenheim, Bundesliga'da bir sonraki maçta Köln deplasmanına gidecek. Freiburg ise M'gladbach ile karşılaşacak.

Hoffeheim aldığı galibiyetle puanını 42'ye yükseltti; Freiburg ise 30 puanda kaldı.

Kaynak: Spor Servisi
