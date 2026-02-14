Almanya Bundesliga'nın 22. hafta maçında Hoffenheim evinde Freiburg'u ağırladı.
Ne yaptın sen Ozan Kabak? Almanya'ya damga vuruyor...
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim evinde Freiburg'u 3-0 yendi; milli futbolcumuz Ozan Kabak attığı golle maça damga vurdu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Hoffenheim'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak maçın 51. dakikasında takımının 2. golünü kaydetti; karşılaşma 3-0 Hoffenheim üstünlüğüyle sona erdi.
Hoffenheim'ın diğer gollerini ise F. Asllani ve V. Gendrey kaydetti. V. Coufal asistleriyle maça damga vuran bir diğer isim oldu.
Golcü stoper, son 8 maçta 3. golünü atarak Almanya'ya damga vurmayı başardı.
25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol kaydetmişti.
Hoffenheim, Bundesliga'da bir sonraki maçta Köln deplasmanına gidecek. Freiburg ise M'gladbach ile karşılaşacak.
Hoffeheim aldığı galibiyetle puanını 42'ye yükseltti; Freiburg ise 30 puanda kaldı.