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UEFA Avrupa Ligi’ne 4-1’lik Marsilya galibiyetiyle iddialı bir başlangıç yapan temsilcimiz Beşiktaş Hoffenheim karşısında ikide iki yapmayı hedefliyor.

Rhein-Neckar-Arena'da TSİ 22:00’de başlayan zorlu mücadelede hakem Lawrence Visser düdük çalıyor.

HOFFENHEIM-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

HOFFENHEIM 0-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi, Hoffenheim-Beşiktaş maçı başladı.

HOFFENHEIM DİREĞE TAKILDI

3' Hoffenheim tehlikeli geldi. Ceza sahasında Machida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

BEŞİKTAŞ ORKUN İLE MAÇIN BAŞINDA POZİSYONA GİRDİ

7' Beşiktaş'ın tehlikeli atağında ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunu son anda araya giren Hoffenheim savunması bloke etti. Top kornere çıktı.

HLOZEK’İN VURUŞU YAN AĞLARDA KALDI

20' Hoffenheim atağında savunma arkasına gönderilen topa sağdan hareketlenen Adam Hlozek, kalesini terk eden Alexander Nübel’i çaprazdan yaptığı vuruşla geçmek istedi. Top yan ağlarda kaldı.

BEŞİKTAŞ, TROSSARD İLE KALEYİ YOKLADI

32' Beşiktaş atağında sol kanattan içeri kat eden Leandro Trossard, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kendi etrafında dönerek yaklaşık 20 metreden şutunu çekti. Araya giren Hoffenheim savunması, Belçikalı futbolcunun vuruşunu bloke etti.

AVDULLAHU’NUN ŞUTU NUBEL’DE KALDI

35' Ön alanda baskı yapan Hoffenheim, Beşiktaş ceza sahası önünde topu kazandı. Leon Avdullahu’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta yerden seken top, Alexander Nübel’in kollarında kaldı.

İLK YARI SONUCU: HOFFENHEIM 0-0 BEŞİKTAŞ

ORKUN KÖKÇÜ İKİNCİ YARIDA YOK

46' Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü devre arasında oyundan çıktı. Yerine Miretti dahil oldu.