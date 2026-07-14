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Kaynak: İHA

İkisi emekli 3 kadının güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği atölyede, sabun bazından üretilen dekoratif ürünler keçe ve farklı süsleme malzemeleriyle zenginleştirilerek çeşitli tasarımlara dönüştürülüyor. Sezon öncesinde üretime başlayan kadınlar, 3 aylık çalışmanın ardından kısa sürede sipariş almaya başladı. İşletmeci Semra Dağlı, emeklilik sonrası hobisini ticarete dönüştürdüğünü belirterek, "Emekli oldum ve hobilerimi ticarete dönüştürdüm. Sabun bazından dekoratif sabun ürünlerini keçe ile kapladıktan sonra farklı şekillerde sunuyoruz. Ürünler çok talep gördü ve çalıştığımız herkes memnun kaldı. 3 aylık bir çalışma sonucu sezona yetiştik ve gelen taleplerden çok memnunuz" dedi.

El emeği ürünlerin özellikle hediyelik eşya olarak tercih edildiğini ifade eden girişimciler, üretim kapasitelerini artırarak farklı tasarımlar geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kısa sürede kentte ilgi gören dekoratif sabun ürünleri kadın girişimciliğine örnek olurken, üreticiler ilerleyen dönemde farklı şehirlerden de sipariş almayı amaçlıyor.