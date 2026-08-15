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Kaynak: İHA

Mersin’de hobi olarak çanta yapımına başlayan Zeliha Saadet Ural, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yenişehir MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde aldığı ücretsiz eğitimle hobisini girişime dönüştürdü. Kursta çanta yapımının inceliklerini öğrenen Ural, kendi tasarladığı ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunarak kendi markasını kurma yolunda ilk adımını attı.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, ÜRETİMİ PROFESYONELLEŞTİRDİ

El sanatlarına duyduğu ilgiyi ekonomik bir faaliyete dönüştürmek isteyen Ural, MERCEK’te düzenlenen çanta yapımı kursuna katıldı.

Eğitim sürecinde tasarım teknikleri, kalıp hazırlama, doğru malzeme seçimi ve üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenen Ural, kursun ardından kendi özgün tasarımlarını üretmeye başladı.

Ural, hazırladığı çantaları sosyal medya üzerinden satışa sunarken farklı malzemeler kullanarak çeşitli tasarımlar ortaya çıkarıyor. Kanvas, punç nakışlı, hazeran, halat ip ve keçe gibi malzemelerle hazırladığı ürünleri müşterileriyle buluşturuyor.

ÜCRETSİZ KURS YENİ BİR GELİR KAPISI AÇTI

Çalışmadığını ve çanta yapımı kursuna katılmasının kendisi için önemli bir adım olduğunu belirten Ural, aldığı eğitim sayesinde hobisini profesyonel bir işe dönüştürdüğünü ifade etti.

Ural, eğitim sürecinde bir çantanın tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrendiğini belirterek, kendi elleriyle özgün ürünler ortaya çıkarmanın kendisine heyecan ve özgüven kazandırdığını söyledi.

"MERCEK bana vizyoner bir bakış açısı kattı"



Hobi olarak başladığı işi profesyonel olarak sürdürdüğünü anlatan Ural, MERCEK'te aldığı eğitimin kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.

Ural, kurs sayesinde hem yeni bir meslek öğrendiğini hem de sosyal çevre edindiğini ifade ederek, kadınlara ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunan bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Kendi markasını oluşturma yolunda çalışmalarını sürdüren Ural, hobisini profesyonel alana taşımak isteyenleri MERCEK kurslarına katılmaya davet etti.