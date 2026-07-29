Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor

Bolu'da yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Akbaş, yıllar önce hobi olarak gazoz kapakları toplamaya başladı. Farklı şehirleri gezdikçe koleksiyonunu büyüten Akbaş, zamanla gazoz şişelerini de biriktirerek dikkat çeken bir koleksiyon oluşturdu. Bugün ise bu tutkusu sayesinde hem kendi işinin sahibi oldu hem de Türkiye'nin farklı noktalarındaki müşterilere ulaşmayı başardı.