Yeniçağ Gazetesi
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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor

Bolu'da yaşayan Mustafa Akbaş'ın gazoz kapaklarıyla başlayan hobi serüveni, bugün Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan bir kazanç kapısına dönüştü. Koleksiyon tutkusu sayesinde kurduğu işletmede 100'ün üzerinde yerli gazoz çeşidini müşterileriyle buluşturuyor.

Kaynak: İHA
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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 1

Bolu'da yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Akbaş, yıllar önce hobi olarak gazoz kapakları toplamaya başladı. Farklı şehirleri gezdikçe koleksiyonunu büyüten Akbaş, zamanla gazoz şişelerini de biriktirerek dikkat çeken bir koleksiyon oluşturdu. Bugün ise bu tutkusu sayesinde hem kendi işinin sahibi oldu hem de Türkiye'nin farklı noktalarındaki müşterilere ulaşmayı başardı.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 2

GAZOZ KAPAKLARIYLA BAŞLAYAN HİKAYE

Türkiye'nin farklı şehirlerine yaptığı gezilerde içtiği gazozların kapaklarını saklayan Mustafa Akbaş, daha sonra koleksiyonuna gazoz şişelerini de ekledi.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 3

Evinde oluşturduğu gazoz köşesi kısa sürede ailesi ve arkadaşlarının ilgisini çekti. Gelen olumlu tepkiler üzerine bu ilgiyi bir işe dönüştürmeye karar veren Akbaş, kent merkezine yakın bir noktada gazozcu bakkal açtı.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 4

100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ GAZOZ ÇEŞİDİ SUNUYOR

İşletmesinde Türkiye'nin dört bir yanında üretilen yerli gazozları bir araya getiren Akbaş, müşterilerine 100'ün üzerinde gazoz çeşidi sunuyor.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 5

Bal kaymak, lavanta, şeftali, salep, incir ve vişne gibi farklı aromalara sahip gazozlar özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 6

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Nostaljik lezzetleri yeniden keşfetmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen gazozcu bakkal, sadece Bolu'dan değil Türkiye'nin farklı illerinden de ilgi görüyor.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 7

Hobi olarak başlayan koleksiyon tutkusu, bugün yüzlerce farklı gazozu bir araya getiren ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşan başarılı bir girişime dönüşmüş durumda.

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Hobi olarak başladı şimdi kazanç kapısı oldu: Türkiye'nin her yerine satıyor - Resim: 8

Gazoz severler, dükkânda hem geçmiş yılların unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tatma fırsatı buluyor hem de Türkiye'nin farklı yörelerine özgü gazozları keşfetme imkânı yakalıyor.

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