İngiltere'de yeğeniyle birlikte hobi amaçlı metal dedektörüyle arama yapan tarih profesörü Tom Licence, yaklaşık 2 bin yıllık Kelt altın hazinesine ulaştı.
Hobi için çıktığı tarlada, servet buldu: İşte detaylar
Tarih profesörü Tom Licence, yeğeniyle birlikte metal dedektörüyle arama yaptığı İngiltere'deki bir tarlada Demir Çağı'na ait altın sikkeler buldu. MÖ 25 ile MS 10 yılları arasına tarihlenen hazinenin müzayededeki satışı ile milyonlarca sterlin gelir sağladı.Kaynak: Diğer
East Anglia Üniversitesi Orta Çağ Tarihi ve Edebiyatı Profesörü olan Licence, Suffolk bölgesindeki Bury St Edmunds yakınlarında bulunan bir tarlada arama yaptığı sırada Demir Çağı'na ait altın sikkeler keşfetti.
İlk olarak gümüş sikkeler buldu
Licence, arama sırasında önce Viking döneminden kaldığı değerlendirilen iki gümüş sikke çıkardı. Çalışmalarına devam eden profesör, ardından MÖ 25 ile MS 10 yılları arasına tarihlenen nadir Kelt altınlarına ulaştı.
2024 yılının sonbaharında gerçekleştirilen keşif, İngiltere'deki yasal düzenlemeler doğrultusunda 14 gün içinde yetkililere bildirildi.
Dini amaçla gömülmüş olabilir
Sikkelerin bulunduğu yerin sıradan bir nokta olmadığını belirten Tom Licence, hazinenin dini veya ritüel amaçlarla gömülmüş olabileceğini söyledi.
Altınların doğuya bakan bir tepe yamacında ve su kaynağının yakınında bulunduğunu anlatan Licence, yükselen güneş, tepe ve su kaynağının bir araya gelmesinin bölgenin dini anlam taşıdığı ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Ailesinin köklerinin de Bury St Edmunds bölgesine dayandığını belirten profesör, sikkelerin atalarından biri tarafından gömülmüş olabileceğini düşünmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Kelt krallarının dönemine ait çıktı
Oxford Üniversitesi araştırmacısı John Sills ve diğer uzmanların yaptığı incelemede sikkelerin, Kelt kralları Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemlerine ait olduğu belirlendi.
Tarlada toplam 18 altın sikke bulundu. Bunlardan ikisi Tom Licence ile arazi sahibi tarafından hatıra amacıyla saklanırken, kalan 16 sikke Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
33 bin 200 sterline satıldı
Sikkeler için açık artırma öncesinde yaklaşık 25 bin sterlin gelir bekleniyordu. Ancak tüm parçaların satılmasıyla toplam gelir 33 bin 200 sterline ulaştı.
Kral Addedomaros'a ait ve üzerindeki isim yazılışıyla dikkat çeken “çark stater” sikke bin 600 sterline alıcı buldu. Kral Dubnovellaunos dönemine ait, daha önce örneği görülmemiş bir kalıpla basılan diğer sikke ise 3 bin 400 sterline satıldı. İki nadir parçayı aynı ABD'li koleksiyoner satın aldı.
Kazanç arkeolojik çalışmalara aktarılacak
İngiltere'deki 1996 Hazine Yasası kapsamında satıştan elde edilen gelir, arazi sahibi ile Tom Licence arasında eşit şekilde paylaştırılacak.
Licence, kendisine düşen parayı kişisel harcamalarında kullanmayacağını açıkladı. Profesör, kazancın tamamını bölgenin antik geçmişinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan yerel arkeolojik çalışmalara aktaracağını belirtti.