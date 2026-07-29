Hobi için çıktığı tarlada, altın sikkeler buldu: Şans yüzüne güldü

Altınların doğuya bakan bir tepe yamacında ve su kaynağının yakınında bulunduğunu anlatan Licence, yükselen güneş, tepe ve su kaynağının bir araya gelmesinin bölgenin dini anlam taşıdığı ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

Ailesinin köklerinin de Bury St Edmunds bölgesine dayandığını belirten profesör, sikkelerin atalarından biri tarafından gömülmüş olabileceğini düşünmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.