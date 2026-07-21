Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hobi bahçesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Bahçesindeki kurumuş otları yakarak temizlemek isteyen 72 yaşındaki Aziz Balaban, alevlerin kontrolden çıkması üzerine yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziz Balaban, hobi bahçesindeki kuru otları ateşe vererek temizlemek istedi. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yan taraftaki ekili araziye sıçradı.

Yangının yayılmasını engellemek isteyen Balaban, kendi imkanlarıyla müdahale ettiği sırada dengesini kaybederek yanan otların arasına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ağır yaralı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Balaban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, Balaban'ın vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Balaban'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Karşıyaka Mezarlığı içerisindeki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Fahri Güler, olay anını şu sözlerle anlattı:

Dumanların yükseldiğini görünce herkes yangının olduğu bölgeye koştu. Gittiğimizde itfaiye ve diğer ekipler olay yerindeydi. Komşumuz bahçesindeki otları yakmış. Alevler yan taraftaki araziye sıçrayınca söndürmek için müdahale etmiş ancak ateşin içinde kalmış. Biz olay yerine ulaştığımızda hayatını kaybetmişti. İki yıldır burada hobi bahçeleri var ama kendisini çok yakından tanımıyorduk