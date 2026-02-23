Teklif, tarım ve orman arazilerindeki tapu-kadastro uyuşmazlıklarını gidermeyi amaçlarken, özellikle hobi bahçesi adı altında yapılan yapılaşmalara karşı sert önlemler içeriyor.

Düzenlemeyle tarım niteliğindeki arazilerin küçük parsellere bölünerek satışa sunulması ve üzerine konut tarzı yapı yapılması engellenmek isteniyor. Bu tür arazilerde denetimlerin sıkılaştırılması öngörülüyor.

Teklife göre hobi bahçesi olarak nitelendirilen parsellere belediye şebekesinden elektrik ve su bağlanması yasaklanacak. Bu yasağı ihlal eden kişi ya da kurumlara 100 bin TL idari para cezası kesilecek. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımıyla ilgili mevcut cezalar da daha açık ve uygulanabilir hale getirilecek.

Büyükşehir çevrelerinde son yıllarda hızlanan kaçak yapılaşma ve tarım arazilerinin daralması sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen teklif, çarpık kentleşmenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ayrıca teklif kapsamında yayla, mera ve otlak gibi alanlarda tarım-hayvancılık faaliyetleri için yapılan prefabrik ahır, ağıl, depo ve ambar gibi yapıların, kadastro durumuna uygun olması koşuluyla tapuya tescil edilmesi sağlanacak. Böylece kırsalda üretim yapan ancak tapu sorunu yaşayan çiftçilerin hukuki güvencesi artırılacak ve fiili kullanım ile kadastro kayıtları arasındaki çelişkiler giderilecek. Bu sayede üreticilerin yatırım ve üretim güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.