"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" resmen yürürlüğe girdi. Toplumun, "tarım alanları kaçak yapılarla yok ediliyor, derhal yıkılsın" diyenler ile "yazlık alacak paramız yok, çocuklarımız toprakla buluşsun diye aldık" diyen hobi bahçesi sahipleri arasında ikiye bölündüğü bu hassas dönemde, Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yayımlanan bu son torba kanunla birlikte mevzuatın tam bir kördüğüme döndüğünü ilan etti.
Hobi bahçelerinde büyük kriz: Tamamen kesiliyor
20 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni "Torba Kanun", tarım arazilerine izinsiz yapılan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanmasını tamamen yasaklarken, mevcut aboneliklerin de 30 gün içinde iptal edilmesini emretti. Sorun çözülebilir mi? İşte detaylar...Züleyha Öncü
Ali Ekber Yıldırım: "Tarımda Yasa Çok, Çözüm Yok!"
Tarım dünyasındaki yasal uygulamaların sahaya uymadığını belirten usta kalem Ali Ekber Yıldırım, durumu şu sert sözlerle özetledi: "Tarımda mevzuat konusunda denilebilir ki ciddi bir eksiklik yok.
Ama uygulamada ciddi sorunlar var. Çünkü çıkarılan kanunlar uygulanmıyor. Bugün çokça konuşulan tarım arazilerinin korunması konusunda kanunlar uygulansa bu kadar torba kanun çıkarmaya gerek kalmayacaktı.
" Yıldırım, 20 yıl önce çıkarılan Tarım Kanunu'nun 21. maddesindeki "Bütçeden tarımsal desteğe ayrılacak kaynak gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz" hükmünün aradan geçen 20 yıla rağmen hiç uygulanmadığını, desteklerin yüzde 0,50'de kaldığını hatırlatarak, "Madem uygulamayacaktınız bu maddeyi niye oraya yazdınız?" sorusunu bürokrasiye yöneltti.
Bakanlık "Hobi Bahçesi" Kelimesini Ağzına Bile Almadı
Kanun çıktıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara değinen Yıldırım, bazı maddelerin sosyal medyada "müjde" olarak sunulduğunu ancak hobi bahçelerine sansür uygulandığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak adımları hukuki güvenceyle taçlandırıyoruz" sözlerini aktaran usta yazar, bakanlığın resmi internet sayfasında hobi bahçelerindeki bu devasa kısıtlamalara ve vatandaşın tedirginliğine dair tek bir kelimenin bile geçmediğine dikkat çekti.
"Sorumluluk Şirketlere Ve Belediyelere Atılıyor, Bu Şekilde Çözüm Olmaz!"
Hobi bahçeleri için son 6 yılda 2 torba kanun ve 2 yönetmelik çıkarılmasına rağmen hiçbir sonuç alınamadığını vurgulayan Ali Ekber Yıldırım, şu analizle ortaya koydu: "Torba kanundaki bu düzenleme ile hükümet, Tarım ve Orman Bakanlığı, hobi bahçeleri ve izin alınmadan yapılan diğer tüm kaçak yapılarla ilgili sorumluluğu kendi üzerinden yerel yönetimlere yani belediyelerle, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine atıyor."
İşin temelinde yanlış tarım politikalarının yattığını savunan usta gazeteci, köşe yazısını şu tarihi uyarıyla noktaladı:
"İşin temelinde tarım politikalarındaki yanlışların olduğunu, çiftçi para kazansa arazisini hobi bahçelerine vermeyeceğini defalarca anlattım. Ortada fiili bir durum oluştuğunu, cezayla, tehditle bu sorunun çözülemeyeceğini defalarca anlattım.
Hatta gecekondu sorunu gibi her geçen gün daha da işinden çıkılamaz bir hale geldiğini söyledim. Yapılan bu düzenleme ile sorun çözülmüyor. Yeni bir düğüm atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çıkardığı yasayı uygulamayarak kendisinin neden olduğu bir sorunu yerel yönetimler, elektrik ve doğalgaz şirketleri üzerinden çözmeye çalışıyor. Bu şekilde çözüm olur mu?"