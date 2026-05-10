Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı

Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, hobi bahçeleri için radikal değişiklikleri beraberinde getiriyor. Taslağa göre, tarım arazilerini tahrip eden Hobi bahçelerine para cezalarından abonelik iptallerine kadar bir dizi sert tedbir masada.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 1

Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda. Taslağa göre, tarım arazilerini tahrip eden Hobi bahçelerine para cezalarından abonelik iptallerine kadar bir dizi sert tedbir masada.

1 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 2

HOBİ BAHÇELERİNİN KOOPERATİFLEŞME YOLUYLA SATIŞINA ENGEL

Yeni düzenlemenin en kritik maddelerinden biri, Hobi bahçelerinin kooperatifler üzerinden yürütülen hisseli satışları hedef alıyor.

2 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 3

Hazırlanan Hobi bahçeleri taslağına göre, imar planında "tarımsal alan" olarak tescilli yerlerin mülkiyetinin kooperatifler tarafından devralınması ve bu yolla parçalanması tamamen engellenecek.

3 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 4

VALİLİKLERE "RESEN İNCELEME" YETKİSİ

Mevcut sistemdeki Hobi bahçelerine yönelik "şikayete bağlı denetim" mekanizması yerini aktif takibe bırakıyor. Düzenleme ile valiliklere, herhangi bir şikayet gelmesini beklemeksizin tarım arazilerindeki yapılaşma durumlarını kendiliğinden (resen) inceleme ve müdahale etme yetkisi verilecek.

4 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 5

METREKARE BAŞINA AĞIR PARA CEZASI

Tarım arazisinin yapısını bozarak hobi bahçesi veya kaçak yapı inşa edenlere yönelik mali yaptırımlar ağırlaştırılıyor.

5 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 6

Taslakta, Hobi bahçesinin yapısını bozanlara metrekare başına 2.500 TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Ayrıca;

6 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 7

2 ayda yıkım şartı: Mevcut Hobi bahçesi yıkılıp arazinin tekrar tarıma uygun hale getirilmesi için sahiplerine 2 ay süre tanınacak.

7 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 8

Eski haline getirme: Süre sonunda yıkılmayan Hobi bahçesi, ilgili kurumlarca yıkılarak masraflar arazi sahibinden tahsil edilecek.

8 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 9

ELEKTRİK, SU VE GAZ BAĞLANTILARINA "KİLİT"

Kaçak hobi bahçelerine yönelik altyapı hizmetlerine de sınırlama getiriliyor.

9 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 10

Bağlantı yasağı: Kaçak olduğu tespit edilen hobi bahçesine elektrik, su ve doğal gaz verilmeyecek.

10 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 11

Kurumlara ceza: Yasalara aykırı şekilde hobi bahçesine bağlantı yapan kurumlara 100 bin TL idari para cezası kesilecek.

11 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 12

Abonelik İptalleri: Hobi bahçesine mevcut aboneliklerin 1 ay içinde iptal edilmesi istenecek; iptal edilmemesi durumunda ağır yaptırımlar uygulanacak.

12 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 13

TARIM ARAZİLERİ KORUMA ALTINDA

Gıda güvenliği ve tarımsal sürdürülebilirlik vurgusu yapılan hobi bahçesi düzenlemesi ile Türkiye genelindeki verimli toprakların "parsel parsel" bölünerek konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

13 14
Hobi bahçeleri için yeni düzenlemeler yolda: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 14

Hobi bahçeleri için yeni düzenlemelerin yer aldığı taslağın yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro