Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekibi tarafından tekrardan gözaltına alındı.
Partinin sosyal medya hesabından Nurullah Efe Ankut'un gözaltı görüntüleri paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, Ankut'un İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü belirtildi.
Nurullah Efe Ankut, gözaltı öncesi paylaşılan videoda, "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada onunu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı.
Ankut'un gözaltına alınma gerekçesi ise henüz açıklanmadı.