Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mart ayı verilerini paylaştı. TÜİK, bir önceki yılın aynı ayına göre endeksin yüzde 3,2 arttığını açıkladı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,5 ARTTI

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış kaydetti. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,8 arttı.