Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,3 oranında büyüme kaydeden hizmet sektörü, aylık bazda da yüzde 1,2’lik bir artış sergileyerek performansını yukarı taşıdı. Şubatta sektörün en dikkat çeken gelişmesi, teknoloji odaklı hizmetlerdeki sert yükseliş ile gayrimenkul ve ulaştırma kanadındaki durgunluk oldu.

BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yıllık veriler mercek altına alındığında, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3’lük devasa büyümesiyle sektörün açık ara lokomotifi konumuna yerleşti. Bu grubu yüzde 8,7’lik kayıpla daralan gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 0,3 oranında sınırlı gerileme yaşayan ulaştırma-depolama hizmetleri takip etti. Diğer yandan konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6, idari ve destek hizmetleri ise %1,4 oranında artış göstererek yıllık büyümeye katkı sundu.

AYLIKTA DA BİLGİ VE İLETİŞİM LİDER

Kısa vadeli performansı gösteren aylık verilerde ise genel endeksin yüzde 1,2 arttığı görüldü. Aylık bazda yine bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 ile zirvede yer alırken, yıllık bazda gerileyen ulaştırma sektörü şubatta yüzde 0,9’luk bir toparlanma emaresi gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri aylık bazda yüzde 0,7 ile düşüş yaşayan tek alt kalem olurken; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 ve idari destek hizmetleri yüzde 1,2’lik artışlarla şubat ayını pozitif kapattı.