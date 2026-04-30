Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre hizmet sektöründeki üretici fiyatları güçlü bir yükseliş kaydetti.Yıllık ve Aylık Artış OranlarıH-ÜFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 yükseldi.

Yılın başından itibaren (Aralık 2025’e göre) artış yüzde 14,47, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,63 olarak gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GAYRİMENKULDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre sektörlere göre yıllık artış oranları şöyle:

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 40,30

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 38,26

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 36,52

İdari ve destek hizmetleri: yüzde 34,36

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 32,54

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 32,31

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yaşandı (yüzde 7,01). Diğer sektörlerdeki aylık artışlar şöyle:

Gayrimenkul hizmetleri: Yüzde 4,19

İdari ve destek hizmetleri: Yüzde 3,96

Bilgi ve iletişim hizmetleri: Yüzde 1,86

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 1,78

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: Yüzde 0,92

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI FIRLADI

Alt sektörlerde dikkat çeken en büyük aylık artış hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde görüldü. Bu sektörde fiyatlar yüzde 14,39 oranında arttı.

Bunu yüzde11,22 ile depolama ve taşımacılık destek hizmetleri, yüzde 8,75 ile su yolu taşımacılığı izledi.

DÜŞÜŞ YAŞANAN ALANLAR

Bazı alt sektörlerde ise fiyatlarda gerileme kaydedildi. Reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,45, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 2,37, telekomünikasyon hizmetlerinde ise yüzde 0,82 düşüş yaşandı.

Hizmet enflasyonundaki bu güçlü seyir, özellikle ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerindeki maliyet baskısını öne çıkarıyor.