Fenomen aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious), on birinci filminin resmi adını ve vizyon tarihini duyurdu. Yapım şirketi Universal Pictures tarafından açıklanan bilgiye göre filmin ismi Fast Forever olarak belirlendi ve 17 Mart 2028’de dünya çapında sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Bu tarih, serinin 2023’te vizyona giren önceki filmi Fast X ile yeni filmin çıkışı arasındaki en uzun bekleme süresi olarak kayıtlara geçecek.

SERİNİN FİNALİ OLARAK PLANLANIYOR

Fast Forever’ın, yalnızca bir devam filmi değil, aynı zamanda serinin ana hikayesinin son noktası olması bekleniyor. Çıkış tarihinin ilanı bazı kırılganlıkları da beraberinde getiriyor: Universal, filmin çekimlerini yetiştirmek için prodüksiyon takvimini sıkı tutmak zorunda.

LOS ANGELES’A DÖNÜŞ VE NOSTALJİK VURGULAR

Filmin duyurusunun ardından oyuncu Vin Diesel, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak serinin köklerine dönüleceğinin sinyalini verdi. Yayınladığı fotoğraflardan biri, merhum Paul Walker’ın karakteri Brian O’Conner’ın da hatırlanmasına vesile oldu.

Bu durum, hem hayranlara nostaljik bir dönüş vadederken hem de seri boyunca önemli yer tutan karakterlerin sinematik bir veda hikayesiyle ekrana dönme olasılığını gündeme taşıyor.

SERİYE DAİR ÖNCEKİ BEKLENTİLER

Hızlı ve Öfkeli 11’in çıkışıyla ilgili farklı tarihler gündeme gelmişti. Bazı kaynaklarda Nisan 2027 gibi bir tarih de ileri sürülmüş, hatta Paul Walker’ın dijital rol alacağı iddiaları paylaşılmıştı. Ancak Universal’ın resmi açıklaması, vizyon tarihinin 2028’in ilkbaharına ertelendiğini ve filmin Fast Forever adıyla gösterime gireceğini doğruluyor.

SERİNİN TARİHSEL ÖNEMİ

Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk olarak 2001’de beyaz perdede yer aldı ve aksiyon sinemasının en uzun soluklu yapımlarından biri haline geldi. Dominic Toretto ve ekibinin maceraları, sokak yarışlarından uluslararası suç örgütleriyle mücadeleye kadar uzanan geniş bir hikaye yelpazesiyle milyonlarca izleyicinin beğenisini topladı.

Yeni film Fast Forever, bu efsanenin muhtemel finali olarak sinema tarihindeki yerini alacak. Özellikle serinin köklerine dönüş iddiası, hayranlar tarafından heyecanla karşılandı.