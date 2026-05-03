Hızlı tren ile iki il arasındaki süre 6,5 saatten 2 saate iniyor: Bakan seneyi işaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’ndeki son durumu yerinde inceledi. Tarsus tünel geçişindeki çalışmaları denetleyen Uraloğlu, projenin sadece şehirleri değil, kıtaları birbirine bağlayacak stratejik bir koridor olduğunu vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunarak seyahat süresini 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya indireceğini açıkladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bakan Uraloğlu, hattın Tarsus şehir merkezinden geçen 2 bin 400 metrelik bölümünün tamamen yer altına alınacağını açıkladı. Bu sayede demir yolunun şehri ikiye bölen yapısı ortadan kalkacak. Hemzemin geçitlerin yarattığı riskler ve trafik yoğunluğu son bulacak. Üst kısımda kazanılan yaklaşık 90-100 bin metrekarelik alan, sosyal faaliyetler ve yeşil alan olarak şehre kazandırılacak.
312 kilometrelik dev hat, saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa ediliyor. Proje tamamlandığında: Mersin-Gaziantep arası seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek. Yılda 3 milyonun üzerinde yolcu taşınması hedefleniyor. Lojistik açıdan ise yıllık 37 milyon ton yük kapasitesi öngörülüyor.
Projenin bölgesel bir yatırımın çok ötesinde olduğunu belirten Uraloğlu, hattın uluslararası lojistik ağların parçası olacağını ifade etti.
Hat, Ovaköy üzerinden Irak’taki Fav Limanı’na ve Basra Körfezi’ne kadar uzanacak. Basra Körfezi’nden gelen yükler, bu hızlı tren hattı ve Mersin Limanı aracılığıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacak. Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı ile proje, Türkiye’nin kuzey demir yolu ağlarına da entegre edilecek.
Bakan Uraloğlu, projenin Mersin ile Adana arasındaki bölümü için müjdeyi verdi: Bu etabın çalışmalarının bu yıl sonunda bitirilmesi, önümüzdeki yılın ilk aylarında ise test sürüşlerinin yapılarak hizmete açılması planlanıyor.