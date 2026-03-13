Bezelyeli patates yemeği, Türk mutfağının en sevilen sebze yemeklerinden biridir. Genellikle etsiz olarak pişirilen bu yemek, taze veya konserve bezelye ile küp doğranmış patatesin soğan, salça ve baharatlarla bir araya gelmesiyle hazırlanır. Hafif sulu kıvamı, doyurucu yapısı ve düşük kalorisi sayesinde özellikle yaz aylarında ve hafif yemek arayanlar için idealdir.

Hem vegan dostu hem de çocuklar tarafından çok beğenilen bu yemek, yanında pilav veya yoğurtla servis edildiğinde tam bir öğün haline gelir. Besin değeri yüksek olmasıyla da öne çıkar; protein, lif, potasyum ve C vitamini açısından zengindir.

4 KİŞİLİK BEZELYELİ PATATES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Dört kişilik bir porsiyon için şu malzemeler bulundurulmalıdır. Dört beş adet orta boy patates, bir su bardağı taze veya dondurulmuş bezelye ya da bir kutu konserve bezelye, bir adet orta boy soğan ince doğranmış, bir adet havuç küp doğranmış isteğe bağlı lezzet katar, iki üç yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası isteğe bağlı, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon isteğe bağlı, iki üç su bardağı sıcak su. Üzeri için taze nane veya maydanoz da doğranabilir. Bu ölçülerle yemek hem kıvamlı hem de lezzetli olur.

PATATESLERİ NASIL TERCİH ETMELİ?

Patates seçiminde orta boy ve sert kabuklu olanlar tercih edilmelidir çünkü pişerken dağılmaz ve güzel küp küp doğranır. Sarı etli patatesler daha lezzetli olurken, kırmızı kabuklu olanlar da uygundur. Kabukları ince ve pürüzsüz, gözleri az olan patatesler idealdir. Çok yumuşak veya yeşillenmiş patateslerden kaçınılmalıdır çünkü solanin maddesi içerir ve sağlık açısından risk taşır. Patatesleri soyduktan sonra suda bekletmek kararmasını önler ve nişastanın bir kısmını alır, böylece yemek daha hafif olur. Küp doğramada eşit boyutta parçalar kullanmak pişme süresini dengeler.

HANGİ BAHARATLAR BULUNDURULMALI?

Bezelyeli patates yemeğinin lezzetini belirleyen en önemli unsurlardan biri baharatlardır. Temel olarak tuz, karabiber ve pul biber mutlaka bulundurulmalıdır. Pul biber acıyı sevenler için artırılabilir. Kimyon hafif bir aroma katar ve sindirimi kolaylaştırır. Kekik veya nane de bazı tariflerde kullanılır, özellikle zeytinyağlı versiyonlarda ferahlık verir. Sarımsak tozu veya taze sarımsak eklemek yemeğe derinlik katar. Baharatlar salça kavrulduktan sonra eklenmeli ki aromaları yemeğe iyice yansısın. Fazla baharat kullanmak yerine dengeli tutmak, sebzelerin doğal tadını öne çıkarır.

KONSERVE BEZELYELERİ YIKANMALI MI?

Konserve bezelyeleri kullanırken mutlaka süzülüp soğuk suyla yıkanmalıdır. Konserve suyu tuzlu ve koruyucu maddeler içerebilir, bu da yemeğin tadını bozabilir veya fazla tuzlu olmasına neden olabilir. Yıkama işlemi bezelyelerin üzerindeki fazla nişastayı ve konserve tadını alır, böylece yemek daha taze ve doğal olur. Taze veya dondurulmuş bezelye kullanıldığında bu adıma gerek yoktur ancak konserve tercih edildiğinde yıkamak hijyen ve lezzet açısından şarttır. Yıkanmış bezelyeler doğrudan tencereye eklenir ve kısa sürede pişer.

BEZELYELİ PATATES YEMEĞİNİN YAPILIŞI VE EKSTRA PÜF NOKTALARI

Öncelikle tencerede yağı ısıtın, ince doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın. Ardından küp doğranmış patates ve havucu ekleyin, birkaç dakika çevirin. Bezelyeleri katın, tuz ve baharatları serpin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Orta ateşte yaklaşık yirmi otuz dakika pişirin, patatesler yumuşayana kadar. Kıvamı sulu olmalı ama çok cıvık olmamalıdır.

Pişme sonunda tadına bakıp eksik baharat varsa ekleyin. Servis öncesi üzerine doğranmış maydanoz serpmek hem renk hem aroma katar. Bu yemek ertesi gün daha da lezzetlenir, buzdolabında saklanabilir. Besin değeriyle bağışıklığı destekler, lif içeriğiyle sindirimi düzenler ve düşük kalorili bir seçenek sunar. Yanında pilav veya ekmekle servis etmek en geleneksel yoldur.