Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada yılın ilk yarısında yakalanan silahlara ilişkin olarak, “Bu yılın ilk döneminde, yani 1 Ocak–16 Nisan 2026 arasında 32 bin 523 silah ele geçirildi. 33 bin 120 şahsa işlem yapıldı. Silah türlerine baktığımızda 14 bin 226 tabanca, 6 bin 170 kurusıkı tabanca, 11 bin 554 av tüfeği ve 573 uzun namlulu silah ele geçirildi” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Çiftçi’nin açıklamasının Türkiye’de silahlanmanın nasıl devasa bir sorun olduğunu da gözler önüne serdiğini kaydeden CHP Kayseri milletvekili Aşkın Genç, “Bireysel silahlanma yıllardır kanayan bir yarası Türkiye’nin. Birçok kez dile getiriliyor ama çözüm yeterince bulunamıyor. Kahramanmaraş’taki, Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından konuşuyoruz sonra unutuyoruz. Türkiye’de insanlar neden silahlanıyor bu sorunun cevabını net olarak ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’de bireysel silahlanmanın yaygın olmasının en çok toplumda yaşayan insanlara zarar verdiğini dile getiren Aşkın Genç, “Bireysel silahlanma çok katmanlı bir sorun. İçinden geçtiğimiz süreçte olduğu gibi saldırılar yaşanıyor, silahlanma konusunu tartışıyoruz, ondan sonra yeni bir olay yaşanana kadar unutuyoruz. Türkiye’de insanlar neden silahlanma ihtiyacı hissediyor, bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Toplumsal yaşamda saldırı aracına döşüyor” diye konuştu.

Türkiye’de birden fazla ateşli silah bulundurmanın nedenlerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Aşkın Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Bir insan neden birden fazla ateşli silah sahibi olur? Bunun önüne geçilmesi de önem taşıyor. Av tüfeği gibi, tabanca gibi, kesici aletler ve bunların türlerine sahip olma, bulundurma gibi konularda kriterler getirilmeli. Sorun gittikçe başka boyutlara taşınıyor. Toplumda yaşayan bireyler kendilerine saldırı olmadıkça sorunu fark edemiyor ama Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşadığımız üzücü okul saldırılarına benzer saldırılar tüm kentlerde olabilir. Bireysel silahlanmanın önüne geçilmedikçe bu tür olayları önlemekte de zorlanırız.”

Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların toplunda insanların birbiriyle olan ilişkilerini daha sert boyuta taşımada önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Aşkın Genç, “Trafikte vatandaş karşısındaki ile tartışıyor o an yanında silah ya da başka bir yaralayıcı alet varsa hemen ona sarılıyor. Toplumsal ilişkilerde çabuk şiddet üreten bir toplum eğilimindeyiz. Bunun nedenleri de önemli elbette ancak böyle bir ortamda silaha bu kadar kolay ulaşılması da başlı başına bir sorun. İnternet başta olmak üzere silah edinme bu kadar kolay olmaktan çıkarılmalı. Silahın bir sektör olmasının önüne geçilmeli. Bunlar yapılmazsa şiddet kaosu doğurmaya devam edecek. Yaşadığımız şiddet olayları bireysel silahlanma sorununa da ciddi şekilde eğilmemiz gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aşkın Genç, bireysel silahlanmanın önüne geçilmemesi durumunda, şiddetin her yere girebileceğini kaydederek, “Silaha kolay erişimin ve bireysel silahlanmanın önüne geçilmemesi durumunda hepimiz tehlikedeyiz. Bu bilince sahip olmamız gerekiyor” dedi.