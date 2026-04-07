Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen Hizbuttahrir, Türkiye'de hilafet propagandasını sürdürüyor. Örgüt; geçen hafta sonu Türkiye propaganda yapılanması Köklü Değişim Dergisi aracılığıyla 10 farklı kentte eşgüdümlü olarak Gazze gündemiyle eylem düzenledi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Hizbuttahrir; 3 Nisan'da Mersin'de; 5 Nisan'da da Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli’de "Aksa’yı Kurtarın! ABD’ye Karşı Durun" başlığıyla eylem düzenledi. Eylemlerde; "Tevhid bayrağı" açılırken, "Ordular Aksa’ya”, “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm; hilafet”, “Kürecik, İncirlik, ne bu rezillik” sloganları atıldı.

HİLAFETLİK İÇİN DUA

Eylemler kapsamında basın açıklaması da düzenlendi. Açıklamada; İslamlık ülkelerinde siyasi irade eksikliği olduğu ileri sürülerek, Müslümanların "Raşidihilafet" (4 halife) Devleti altında birleşmesi gerektiği savunuldu. Açıklamaların sonunda; "Allah’ım, yeniden Nübüvvet metodu üzere İkinci Raşidihilafet Devletini kurmayı bizlere nasip eyle. Raşidihilafet'in ordularıyla Kudüs’ümüzü, Mescidiaksa’ mızı ve sair beldelerimizi yeniden geri almayı bizlere nasip eyle. Bizlere Mescidiaksa’da Raşid bir halifenin arkasında namaz kılmayı nasip eyle" duası okundu.

İstanbul'daki eylemde basın açıklamasının ardından HAMAS'ın yetkililerinden Talal Nassar konuştu.