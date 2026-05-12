Hizbullah, sosyal medya hesaplarından Kasım'ın mesajını yayımladı. Mesajında, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı koyduklarını belirten Kasım, şu ifadeleri kullandı:

"Boyun eğmeyeceğiz ve teslim olmayacağız. Süre ne kadar uzarsa uzasın, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Lübnan'ı ve halkını savunmayı sürdüreceğiz. Saldırılara ve ihlallere karşılık vereceğiz."

Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmasını içeren İran-ABD anlaşmasının, İsrail'in saldırılarını durdurabilecek en güçlü kart olduğunu belirten Kasım, İran'a ve saldırıların sona ermesine katkı sunacak tüm taraflara teşekkür etti.

Kasım, İsrail saldırılarının sona ermesi, işgalin son bulması, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yeniden imar konularında Lübnan yönetimiyle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

ABD öncülüğünde yürütülen müzakereye de değinen Kasım, dolaylı müzakere seçeneğinden yanna olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lübnan yönetimini, İsrail'e tamamen kazanç sağlayan ve karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilmeye çağırıyoruz."

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

İSRAİL- LÜBNAN GÖRÜŞMELERİ

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.